Los intereses que crecieron a la vera del Parque Cotubanamá

La decisión que el gobierno tome en el caso Globalia abre una vía a los dueños del resto de las parcelas de esa franja, y también a cientos de intereses que se han construido con los años sobre lo que se podrá hacer o no en adelante con unos terrenos apetecidos por muchos, que llevan 45 años sin poder ser explotados económicamente.

En la franja costera que está dentro del área de recreo no hay infraestructuras hoteleras de ningún tipo, y la primera sería el de Leaf Bayahíbe, el proyecto del Grupo Globalia que el gobierno detuvo el pasado 28 de enero hasta que una comisión determine si se trata de un área que forma parte de la categoría de parque nacional, una que no admite construcciones de ningún tipo, o si, por el contrario, el proyecto turístico cabe en lo que la Ley 204-04 define como posible dentro de un área de recreación.

La propia parcela 13-A (junto a otras dos cercanas) aparece en la denuncia de la fiscalía como uno de los bienes con los que el empresario dominicano habría lavado capitales dirigidos al pago de los sobornos. La defensa de Rondón respondió en junio de 2018 que sus parcelas en Palmilla —incluyendo la 13-A— habían sido devueltas a sus dueños originales en medio de una litis privada porque habían sido transferidas de forma irregular. Pero los documentos depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria no hablan de otro dueño distinto a Rondón, ni revela cesiones u otras situaciones que indiquen que el empresario, a través de Lashan Corp., dejó de ser el dueño de esa parcela. Solo hay un documento en el Registro de Títulos de La Altagracia que indica que otra de las parcelas, la 13-B-1, dejó de ser del empresario, luego de una resolución del Tribunal Superior de Tierras.

El abogado del caso Punta Palmilla del Caribe reclama que la decisión de no desarrollar en las parcelas ni siquiera lo que sí se admite en un área nacional de recreo obedece a un negocio del que se benefician muchos en la zona: el propio gobierno (el nacional y el local), empresarios de Bayahíbe y La Romana y hasta algunos ambientalistas. Entre otras cosas, Castillo Pantaleón habla de los tours de 125 dólares (6,662.5 pesos al cambio) realizados desde esas zonas hacia playa Palmilla y de los yates y otras embarcaciones que dan un uso turístico a esa zona del parque que está vedada para los propios dueños de las parcelas.

A Castillo Pantaleón no le extraña que existan casos de solapamiento de parcelas que, en algunas oportunidades, han terminado en fraudes generados por el desorden que por muchos años imperó en el Catastro Nacional y que no ha logrado ser resuelto.

El abogado que por años representó en un acuerdo privado a la empresa Punta Palmilla del Caribe S.A., Juan Miguel Castillo Pantaleón, un ex juez dominicano, recuerda la litis de una forma distinta a la que indicaron los representantes de Rondón a la justicia dominicana. Afirma que se trató de un reclamo por la sobreposición de las coordenadas entre el terreno que había comprado la empresa de Rondón -Lashan Corp.- y sobre la parte de las parcelas que todavía son propiedad de Punta Palmilla del Caribe S.A, una empresa conformada por los herederos de los dueños originales de las tierras.

El 26 de septiembre de 2000, cuando Hipólito Mejía tenía poco más de un mes en el poder, aprueba el Decreto 850-00 en el que la parcela 24-A queda excluida del área del parque nacional, de manera que ya se podían levantar proyectos allí. Aunque el terreno todavía no había pasado a manos de Globalia –porque la venta está fechada en octubre de ese año- Mejía le confesaría al dueño de esa empresa, Juan José Hidalgo, a través de una carta enviada el 14 de enero de 2004, que tuvo “a bien emitirle el Decreto N° 850-00”. Pero aquella orden presidencial nunca pudo aplicarse porque necesitaba de la promulgación de una ley que terminó siendo aprobada cuatro años más tarde.

La parcela fue formalmente vendida en el año 2000 por la empresa Corsario C por A, un emprendimiento que nació en los años 70 entre un grupo de canadienses y dominicanos que se unieron para desarrollar un proyecto turístico en el país. En esa época iniciaron la búsqueda de un terreno acorde a sus planes empresariales, que terminó siendo la parcela 24-A.

En la zona de Palmilla hay estructuras playeras sencillas con expendio de bebidas y alimentos para atender a los visitantes, que funcionan gracias a concesiones. Adicionalmente, por años se ha filmado en esa zona el reality show Survivor en su versión turca. Mientras tanto, en años anteriores la empresa Central Romana, como parte de su incursión al mundo turístico, ha definido proyectos compartidos con el gobierno en esa zona, pero no han avanzado. La semana pasada, ante algunas denuncias que señalaban la construcción de un enorme hotel de esa empresa en el área, lo negaron y aseguraron que eso ni siquiera está en los planes.

Globalia señaló en un comunicado que para avanzar en la compra del terreno los vendedores les presentaron “varios documentos oficiales que certificaban que la parcela 24-A no era parte del entonces denominado Parque Nacional del Este” y que la propiedad fue adquirida “de buena fe en el año 2000”.

Según una denuncia de enero de 2005 que reposa en los tribunales, Michelen Stefan descubrió que en 1997, tres años antes de que se concretara formalmente la operación con Globalia, Corsario había realizado una junta de accionistas en la que supuestamente estaban representadas 99.9 % de las acciones. Pero él aseguró ante la justicia dominicana que eso no era cierto porque él, tenedor de 20 % de las acciones, no estuvo presente porque ni siquiera fue convocado.

No solo eso: en el caso que elevó ante el Tribunal Superior de Tierras afirmó que varias de las personas que se presentaron como accionistas durante la asamblea en la que se acordó vender la parcela 24-A no lo eran, que el presidente del Consejo de Administración de Corsario que firma el acta –Charles Thomas Ogryzlo- no podía ostentar ese cargo porque ni siquiera tenía acciones en la empresa.

Pero el 8 de junio de 2005 el Tribunal Superior de Tierras, en una decisión de la jueza Banahí Báez de Geraldo, resolvió que se trataba de un asunto civil que no tenía que dirimirse en instancias judiciales de tierras y allí acabó el asunto. Hoy Globalia sigue con la propiedad de la parcela 24-A, aunque en un limbo similar al que vivió la empresa Corsario durante 25 años.

El proyecto de Globalia

El interés de Globalia por desarrollar un proyecto turístico en la parcela 24-A es de vieja data y el Leaf Bayahíbe es el segundo intento del dueño de la empresa, Juan José Hidalgo, por levantar algo en esa tierra. En el año 2004 estaba cerca de edificar el Gran Palace Bayahíbe Beach Resort, luego de que el entonces Presidente Mejía le favoreciera con una medida especial. Pero el proyecto no prosperó por varias denuncias de afectación ambiental que no le dejaron más remedio a Hidalgo que desistir de sus planes. Ahora lo intenta de nuevo con un desarrollo “comprometido con el medio ambiente”, como señaló Globalia en un comunicado de prensa reciente.