$!Medio Ambiente sin evidencias de saqueo barco

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no encontró evidencias de que fuera saqueado un pecio antiguo encallado en Playa Preciosa, en el municipio Río San Juan, como habían denunciado a principio de mes grupos ambientalistas.

Ydalia Acevedo, viceministra de Recursos Costeros y Marinos, al dar la información precisó que los técnicos que evaluaron el área encontraron que toda la zona marina estaba intacta.

La denuncia del supuesto saqueo de parte del patrimonio subacuático nacional, apoyada en fotos de un bote cargado de piezas antiguas de embarcaciones, se atribuía a la empresa Amdac Minería, dedicada a la exploración, análisis y procesamiento de minerales, a favor de la cual Medio Ambiente otorgó un permiso para desguace de un barco. Dicho permiso fue suspendido por el Ministerio luego de recibir una comunicación de la Dirección General de Patrimonio Cultural Subacuático, alertando sobre la denuncia.

“Los técnicos que fueron, incluso uno de Patrimonio Cultural, no encontraron ninguna evidencia de que ahí, en ese sitio se estuviera haciendo actividad de extracción, lo cual no significa que no ocurriera, solo que cuando ellos fueron no encontraron ningún rastro de evidencia”, explicó Acevedo. Añade que se evaluaron zonas aledañas al lugar y que todas se ven intactas.

Dejó a manos de Patrimonio Cultural el determinar si hubo o no depredación de la embarcación denunciada. Diario Libre supo que ya la Dirección de Patrimonio Cultural Subacuático remitió su informe a Medio Ambiente, pero Acevedo dice que aún no lo reciben.

En la zona donde se denunció el saqueo se encuentran los restos de un galeón hundido en 1524, cargado de plata. l