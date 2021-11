$!Muerte de peces en Sabana de la Mar afecta a más de 200 familias

Reacción de la Asociación de Pescadores

Aseguró que las autoridades han querido atribuir la situación a las algas marinas, pero que eso no afecta en nada a los peces.

“Lo único que estamos es pasando vergüenza, porque al no tener capital de compra, no podemos ir a ningún banco a solicitar préstamos cuando lo necesitamos y nos gustaría que el presidente nos ayude ya sea a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) ”, explicó.

Sostuvo que la Asociación de Pescadores está pasando muchas necesidades, a la vez que le hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que le dé una “ayudadita”, puesto que la organización no cuenta con un capital de compra.

Las ventas han bajado para los dueños de pescadería

“Todo está lento, nadie quiere consumir ningún tipo de mariscos porque piensan que les hará daño. Ahora mismo todos los congeladores están llenos de pescados, porque no los quieren comprar ”, expuso.

El señor Jony Emmanuel dijo que su familia sólo depende de la venta de pescados y que, actualmente, la situación los tiene preocupados, ya que la gente no quiere consumir de las especies marinas, porque dicen que están envenenadas.

Emmanuel le hace un llamado a las autoridades para que busquen una solución definitiva al problema, puesto que la economía de muchas personas de esta ciudad podría sufrir un impacto negativo.

De igual forma, Rodrigo García, coincidió en que, aunque las ventas “está por el suelo”, dijo que esa situación de los peces había pasado en otras ocasiones.

Dijo, también que la gente no debería preocuparse y consumir los pescados, ya que “no están haciendo daño”.

“Yo mismo comí pescado ayer y no me ha pasado nada, entonces la gente debería de dejar el temor porque los peces no están envenenados y eso es parte de la naturaleza misma”, manifestó.