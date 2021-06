Pacto por el Agua contempla 17 nuevas presas, ocho de ellas en la actual gestión

Muchos de esos proyectos no son nuevos, y han sido prometidos durante pasados gobiernos, pero su construcción nunca empezó. El presidente Abinader ha expresado su intención de que todos los sectores de la vida nacional firmen un compromiso de realizarlos sin importar el partido que esté en el poder.

El Gabinete del Agua programó la hidroeléctrica en el Artibonito para la gestión 2032-2036, con una inversión de 325 millones de dólares. El ingeniero hidráulico Gilberto Reynoso, director ejecutivo del referido gabinete, afirma que el embalse se ubicaría dentro del territorio dominicano, pero aclara que este tipo de estructura no retiene el líquido, sino que lo deja pasar una vez atraviesa las turbinas de generación eléctrica.

Uno de los puntos estratégicos donde se quiere instalar una hidroeléctrica es en la frontera domínico-haitiana, en la confluencia de los ríos Artibonito y Macasía, provincia Elías Piña, lo que ha implicado negociaciones entre ambas naciones. El presidente Abinader dijo que entre los proyectos a ser discutidos en la mesa técnica que sería creada para resolver el conflicto originado por la excavación de un canal de riego para conectarse al río Masacre en territorio haitiano, él tenía un especial interés en represar el Artibonito. Pero el diálogo bilateral se rompió y la mesa técnica no llegó a reunirse.

Daño medioambiental

Interrumpir el curso natural de los ríos para estancar grandes masas de agua también tiene un impacto ecológico negativo. El asesor ambiental César Vargas, si bien reconoce la necesidad de asegurar la disponibilidad del agua para la gente, explica que en los embalses se produce una gran acumulación de materia orgánica que genera algas, proliferación de bacterias, putrefacción, mal olor y metano, lo que contribuye al calentamiento global (eutrofización).

También afecta la población de peces, impide que emigren desde el mar hasta el río, así como a las aves y vegetación. Estas estructuras producen una presión en el suelo que puede provocar movimientos telúricos.

En otro aspecto, el director del Caribe Central de The Nature Conservancy, Francisco Núñez, considera imprescindible preservar las cuencas. Recuerda que cuando no hay árboles, las lluvias corren rápidamente río abajo cargadas de sedimentos, además de que el flujo se corta cuando no hay precipitaciones.

Esta vez, el Pacto por el Agua expuesto por el Poder Ejecutivo en el papel incluye un programa de protección y conservación de cuencas hidrográficas. Además, se establece que un 7% del monto presupuestado para el desarrollo de proyectos de construcción, rehabilitación o mantenimiento de infraestructuras hidráulicas se dedique a la gestión ambiental y restauración de ecosistemas.

En la adecuación de cauces se gastarán 83 millones de dólares y en la conservación de las cuencas Yaque del Norte y Yaque del Sur unos 100 millones de dólares. Todo se haría en esta administración, finananciado con empréstitos.