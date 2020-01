$!Pepe Hidalgo responde a ambientalistas sobre proyecto en Parque Nacional del Este

Hidalgo, quien se encuentra en Madrid, participando de la feria turística Fitur, declaró a El Sol de la Mañana “yo tengo un decreto de Hipólito Mejía que me indica claramente que esos terrenos están fuera del parque”.

El empresario español Pepe Hidalgo, propietario del grupo Globalia, empresa que construye un proyecto turístico alegadamente dentro del Parque Nacional del Este o Parque Cotubanamá, dijo que cuentan con permisos y autorizaciones que indican que su proyecto no está dentro del área protegida.

Sostuvo que además del decreto cuenta con los permisos ambientales para continuar la construcción.

La Coalición para Defensa de las Áreas Protegidas denunció este miércoles que actuará de manera radical para impedir que el grupo construya un proyecto turístico en el área protegida en la zona de Guaraguao-Punta Catuano, localizado en el extremo sureste de República Dominicana.

Kelvin Antonio Guerrero, miembro de Ecoparque declaró que “el Parque Nacional Cotubanamá, es la única área protegida en todo el Este, es un regulador del clima. Construir en la zona traería consecuencias muy negativas que más adelante podríamos lamentar. Miren todos los incendios forestales que están ocurriendo en otros países, es debido a las malas decisiones”.

Por otro lado, Hidalgo sostuvo que el proyecto que se erige es “ecológico” y que “no existe un muro como el de Berlín que diga aquí termina el parque. Esos terrenos están fuera del parque, los documentos que yo tengo me indican claramente a mí que están fuera del parque”.

“Ahora, que los ambientalistas quieran volverse locos ese es su problema, no es el mío. A mí me han dado permisos y yo iré adelante con todas sus consecuencias, que digan los ambientalistas lo que quieran. Siempre me han tratado mal, y siempre han tratado mal a los gobiernos y a las empresas”, concluyó.