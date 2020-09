Pepe, Juana y Lupita puede que recuperen su libertad

Tan solo dos meses después, en octubre, fue reportada un pequeño manatí en circunstancias parecidas, pero en las inmediaciones de la marina en el río Haina. No son los primeros, Tamaury fue rescatado en 1995 en Barahona luego de que su madre muriera en una red de pescadores. Este manatí que fuera mascota oficial de los Juegos Panamericanos del 2003, murió en 2007 por muchas complicaciones de salud, además padecía una malformación en la columna por adoptar una posición antinatural durante su vida en cautiverio.

Juana y Pepe son dos manatíes antillanos (Trichechus manatus) rescatados en 2012. Juana sufrió más de 10 puñaladas siendo una cría pequeña en Bayahíbe. Un pescador trató de llevársela pero no fue posible, ella lastimada fue encontrada debajo de un muelle hasta que personal de FUNDEMAR y el Acuario Nacional intervinieron y lograron salvarle la vida.

Pepe y Juana ya representaban una logística complicada por su gran tamaño, cuando fue rescatada otra manatí de corta edad en 2018, esta vez en Luperón. Su nombre es Lupita. Otros manatíes han llegado al Acuario en circunstancias que comprometieron sus vidas y no lograron sobrevivir.

Para Sellares, al ver recientemente a Juanita en el Acuario, entiende que no es una condición de vida tener un animal así. “Son unos animales muy grandes y se merecen estar en libertad. Ponerlos en libertad no es un cuento de hadas... puede tener un final feliz o no tan feliz, pero definitivamente va a ser mucho más feliz que si mueren en el Acuario Nacional”.

Para la bióloga estos animales tienen necesidades de movilidad y reproductivas, considera que ya no es una opción tenerlos en cautiverio por muy buen trabajo que hayan hecho los veterinarios.

“Las piscinas del Acuario Nacional deben estar disponibles para mamíferos marinos a rescatar y luego ser reintroducidos de nuevo”, enfatizó.