$!Pescadores: “No se está consiguiendo pesca, porque todas las especies se están muriendo”

Los pescadores del municipio de Sabana de la Mar, provincia de Hato Mayor, y Samaná, denunciaron este miércoles que no están consiguiendo pesca debido a que “todos los peces se están muriendo por algún componente tóxico que están echando en el mar”.

Aseguraron que desde hace días vienen notando la gran cantidad de peces muertos en todas las costas de Sabana de la Mar, Samaná, hasta el municipio de Miches.

Eugenio Reyes Mercedes, pescador de la localidad, aseguró qué hay muchos peces muertos de todo tipo y tamaño, por lo que atribuyó la situación a algún desecho tóxico que ha sido vertido barco.

“Como pescadores, eso es un impacto negativo para nosotros porque no se está consiguiendo nada de pesca, porque el fondo está dañado y uno no lo puede capturar porque no hay, incluyendo la langosta, el lambí, el camarón y todo tipo de pescado”, lamentó.

Dijo que las autoridades deben darle seguimiento a la situación, puesto que esta no ha sido la primera vez que sucede, ya que en “una ocasión capturaron a un barco que estaba tirando esos desechos tóxicos”.