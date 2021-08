$!Polvo de Sahara hará escasas las lluvias este domingo en República Dominicana

Las lluvias este domingo serán escasas, debido a las partículas de polvo de Sahara en “suspensión” que afecta el ambiente de República Dominicana, informó la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

El organismo recuerda que agosto, que inicia hoy, es uno de los meses más calurosos y donde la temporada ciclónica “comienza a elevarse” por lo que recomienda a la ciudadanía a estar atentos a sus boletines.

A pesar de las partículas del polvo africano, la Onamet dice que en la tarde podrían ocurrir “algunos nublados con chubascos locales y tronadas dispersas” en algunas provincias del interior.

Para mañana, lunes, vaticina el acercamiento de una vaguada, la cual, en combinación con los efectos locales, producirá un aumento de nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre gran parte del país (las regiones noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central), especialmente en la tarde y primeras horas de la noche. No obstante, las temperaturas continuarán altas.

Para el martes, se prevé una vaguada y una onda tropical

La Onamet pronostica que para el próximo martes continuará el ambiente meteorológico que favorece condiciones de inestabilidad y humedad asociados a la vaguada y una nueva onda tropical, por lo que se prevé que haya un mayor aumento de la nubosidad con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche.

Se registrarán temperaturas calurosas durante el día con valores entre 32ºC y 34ºC, por lo que se le recomienda a la población no exponerse por periodos prolongados al sol sin la debida protección entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m. También, se aconseja que se use ropa ligera preferiblemente de colores claros e ingerir suficientes líquidos.