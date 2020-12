$!¿Por qué amenazan a Moncito?

Conversamos con Moncito y nos ha reiterado este mensaje: “Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo vengo planteando la problemática ambiental de la zona , que hay tres actividades que se están desarrollando y que tenemos que regular, pero las autoridades no actúan: Controlar el corte indiscriminado de madera con los llamados planes de manejo -que no son más que planes de corta y el desorden-. También regular el desarrollo de la ganadería a gran escala en la cuenca, porque deforestan y utilizan el fuego para el pasto y por último controlar la producción de limón persa a gran escala porque igual están deforestando.

Entonces, sucede que personas que han adquirido poder económico se creen amos y dueños de todo y se ven afectados por ese discurso y me están amenazando, pero no me van atemorizar, no me he ido nunca de la zona, no me voy ni me hacen ir...”

Ha dicho el líder campesino y ambientalista.

Esta nota tiene entonces la suerte de un llamado de atención para esos grupos y sus auspiciadores: sus amenazas no lograrán doblegar la voluntad de quienes han consagrado su vida a defender el patrimonio natural de nuestra tierra.

Pero también es una forma de recordarle a las autoridades competentes que “La sierra sigue ahí”, que sin sus bosques paridores de agua los ríos y presas que alimentan la línea noroeste están condenados a desaparecer. Pero hay muchos negociantes, políticos y caciques sin control a los que nada de eso parece importarles.

A lo mejor los tomadores de decisión entienden ahora que por eso y para eso sabotearon la existencia del Área Protegida Manolo Tavarez Justo y que debe ser restituido cuanto antes.

Pero mientras eso se logra, tenemos que cuidar a Moncito y a cada uno de los que se las han jugado siempre en defensa de lo que pertenece a todos.