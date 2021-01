¿República Dominicana está encaminada a reducir las emisiones de CO2?

Este 25 y 26 de enero se ha celebrado, de forma virtual, la Cumbre de Adaptación Climática 2021, organizada por Naciones Unidas con cerca de 20 países participantes de diferentes partes del mundo, firmantes del convenio “Adapt Now”, del cual República Dominicana no es participante. En la Cumbre de Acción Climática del 2019, los líderes mundiales respaldaron un llamado a la acción que aboga por una visión que coloca la adaptación climática en el centro de la toma de decisiones y brinda respuesta al impacto y construcción de resiliencia para el futuro "igual y mayor urgencia". El trasfondo de la cumbre se basa en que la emergencia climática se está intensificando y las comunidades de todo el mundo tendrán que lidiar con los diversos efectos inevitables. “Incluso mientras se toman medidas acertadas para mitigar el cambio climático y reducir sus causas, debemos prepararnos y adaptarnos a condiciones nuevas y extremas. Las temperaturas más altas, más precipitaciones y el aumento del nivel del mar, entre otros, ya están pasando factura. El gobierno, las empresas y otros líderes deben repensar radicalmente cómo proteger a las personas, el planeta y nuestra prosperidad”, se afirma en la cumbre. Max Puig, vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Desarrollo Limpio de la República Dominicana, explicó a Diario Libre que se estableció en los años 90 la convención marco sobre el cambio climático, que es el primer compromiso universal para enfrentar este fenómeno y que la República Dominicana, como la mayor parte de los países del mundo, se adhirió a esa convención. Pero el cambio climático se ha venido agravando, lo que condujo a que en el año 2015 la mayoría de países se reunieran y establecieran el Acuerdo de París. En este acuerdo todos se comprometen a mitigar, a tratar de reducir el calentamiento global y se acuerda que lo ideal es que el planeta no se caliente más de 1.5 grados centígrados del promedio histórico. De acuerdo a la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC), el cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, alterando la composición de la atmósfera a nivel global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo. En la siguiente animación realizada por el científico climático Ed Hawkins, de Inglaterra se puede observar el calentamiento global desde 1850 al año 2020.

En el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Inglaterra, desarrollaron gráficos de “barras de calentamiento”, las cuales son representaciones visuales del cambio de temperatura medido en cada país durante los últimos 100 años. Cada franja representa la temperatura promedio en ese país durante un año. Para la mayoría de los países, las franjas comienzan en el año 1901 y terminan en 2019. El siguiente gráfico muestra cómo las temperaturas han aumentado, en promedios, para la República Dominicana desde 1901.

En 2020, dentro del marco del Acuerdo de París, se hizo una invitación a que cada país mejore su ambición climática. En 2015 República Dominicana se había comprometido a reducir la emisión de gases en un 25% para el 2030 con respecto al 2010. Ese compromiso estaba supeditado a que República Dominicana recibiera un apoyo técnico y financiero de los países desarrollados. República Dominicana, ahora, aumenta su compromiso de un 25% a un 27%, pero solo un 20% será condicionado y el país se compromete a reducir un 7% de su emisión de gases en base a su propio esfuerzo, en base a recursos nacionales, haya o no apoyo. Según el Primer Informe Bienal de Actualización de la República Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las tendencia en las emisiones y absorciones de GEI. (Serie 2010-2015) Las cifras de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) nacionales se expresan que las emisiones de CO2 representan un 69.76% (aumentando 25.49% con respecto al 2010), mientras que el CH4 y el N2O representaron respectivamente el 28.47% y el 1.77% (aumentando 6.20% y 1.62% respectivamente, respecto al año base 2010). El Informe detalla que el sector Energía es el principal emisor del país, con una contribución del 62.75% a las emisiones totales y con una participación de 90.39% en el balance de GEI en el 2015. En este año, las emisiones alcanzaron las 22,266.69 Gg CO2eq, incrementándose en un 18.05% desde el año base 2010. La principal causa es el aumento sostenido de consumo energético del país. El incremento de las emisiones de CO2, visto anteriormente, está asociado al aumento de la quema de combustibles con fines energéticos. En las categorías, Actividades de quema de combustible es la de mayor importancia, con el 99.77% de las emisiones, y el restante 0.23% corresponde a Emisiones fugitivas de los combustibles. Dentro de la categoría Actividades de quema de combustible, la subcategoría Industrias de la energía es la más importante, con el 44.8% de participación, seguida de Transporte (34.4%), Industrias manufactureras y de la construcción (12.4%), Otros sectores (7.1%) y No especificados (1.3%). Dentro de la categoría Emisiones fugitivas de combustibles, la subcategoría Petróleo y gas natural es la única presente. Efectos del cambio climático a futuro en RD Según la Tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana (TCNCC-RD) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climátco, la simulación de escenarios climáticos nacionales basado en modelos de las regiones del país seleccionadas, y análisis de la afectación de dichos escenarios a la seguridad hídrica, alimentaria y energética del país. Estos escenarios son proyecciones hacia 2050 y 2070. En cuanto a los escenarios de la TCNCC tenemos a modo general podemos indicar que: Las temperaturas mínimas aumentarán de entre 1 °C y hasta 3 °C hacia 2050 y alcanzarán valores de cambio de entre 2 °C y hasta 6 °C hacia el 2070, donde sólo la provincia de Independencia (Jimaní) podrá presentar cambios negativos (temperaturas más frías) de entre -1 °C y -2 °C durante el periodo lluvioso. Hacia el 2070, los cambios aumentarán más de entre 2 °C y hasta 6 °C, siendo más evidentes los cambios en las provincias de Barahona, Monte Plata, La Romana, Hato Mayor y San Juan, siendo este último el más extremo. Las temperaturas máximas tendrán un incremento más marcado, generalizado y podrán aumentar de entre 2 °C y 3 °C hacia el 2050 y de 3 °C a 5 °C hacia el 2070. Existe la excepción de las provincias de Samaná e Independencia las cuales podrán mostrar cambios, pero con valores cercanos a su variabilidad natural, que hoy en día muestra cambios de entre 1 °C y 3 °C. Se destaca que serán las provincias de Barahona, Monte Plata, Distrito Nacional, Hato Mayor y San Juan donde podrán ser más notorios estos cambios. La temporada de secas (diciembre-abril) podrá intensificarse aún más hacia el 2050 y 2070. A nivel puntual y bajo cualquier tipo de forzamiento radiativo, los modelos coinciden mayormente en una disminución en la lluvia total de hasta 50 % respecto a los valores históricos en las provincias de Independencia, Puerto Plata, San Juan y Santiago, así como disminuciones de entre 10 y 30 % en provincias como Samaná, Distrito Nacional, La Altagracia, Barahona y Hato Mayor.

Un bote amarrado en el lecho de la laguna de Cabral en 2016.