República Dominicana participa en el “Gran Día Global” por las aves

En la Zona de Las Dunas de Calderas, se establecieron tres puntos de conteo: en bosque de palmar, bosque seco costero y los cuadros de sal justo fuera de los límites de este Monumento Natural. Allí participaron 32 personas, y se avistaron más de 430 aves individuales correspondientes a 53 especies, siendo la más abundante el charrán real. Entre las seis endémicas vistas, destacan por su colorido el barrancolí y la cigua canaria u oriol de La Española, ambas vistas en el bosque de palmar. Quince aves migratorias fueron avistadas, incluyendo numerosos playeritos y chorlitos, así como vistosos flamencos en los cuadros de sal y las cigüitas del agua y de los prados en el bosque costero.

Stephen Brauning, el líder de las listas de aves para RD bajo la plataforma eBird, dijo “desde hace 20 años he visitado la zona de Las Calderas para ver aves. Hoy me alegra ver que sigue siendo un lugar excepcional. Fue un placer venir en compañía de un grupo entusiasta, joven y hábil.” Yolanda León, bióloga de INTEC y Grupo Jaragua, expresó mucha satisfacción sobre este día y cómo se integraron tantas personas llenas de entusiasmo e interés por aprender. “Queremos que siga creciendo el interés por la naturaleza entre el público, pues no se puede defender lo que no se conoce. Estamos planificando junto a otros grupos más actividades de ciencia ciudadana en los próximos meses. Además del Gran Día de las Aves de mayo, queremos que el Gran Santo Domingo y posiblemente otras ciudades participen en el Reto Ciudad Naturaleza a nivel mundial, que será en abril.”