$!Río Tireo, lánguido, es una letrina

“Eso es una asquerosidad, yo ya no quiero comer esos vegetales”, comenta la mujer de algo más de cuatro décadas que rememora junto a una amiga aquellos años previos al huracán David, cuando ambas iban a bañarse en un río de aguas cristalinas, capaz de tapar con su caudal “a un hombre parado” y de ahogar a cualquier descuidado.

Plazo para construir letrinas

Creome Live, es uno de los haitianos que viven en La Altagracia. Paga RD$1,000 al mes de alquiler a un señor llamado Ruddy, quien también es su patrón en los trabajos de agricultura y en una factoría de blocks. El jornalero asegura que usa la letrina, pero se queja de que hay apenas una para todos los que allí viven.

Ante cartas de denuncia que les tramitó el agricultor Leo Quezada, el director del distrito municipal y el encargado de Medio Ambiente de la zona acudieron el lunes antepasado a La Altagracia y tumbaron una de las casuchas, ordenaron limpiar y recoger la basura y otorgaron un plazo de una semana a los propietarios de las viviendas para que construyan letrinas. También, dejaron parte de la responsabilidad de las autoridades en hombros de los inquilinos, al recomendarles dejar de pagar el alquiler hasta que les construyan los baños.

“Ahí no van ellos a vivir un día si no me pagan, en lo mío no”, exclama enérgica Patricia Pichardo, una señora de 79 años que arrienda unas 18 habitaciones en las que asegura haber levantado ya tres letrinas, pero que son dañadas al poco tiempo.