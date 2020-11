$!Se presentan dos cortos documentales filmados en República Dominicana en el festival SUNCINE de México y Barcelona

SUNCINE es el festival de Cine más antiguo del mundo en su género, su objetivo es educar entreteniendo y concienciar sensibilizando, con el audiovisual como instrumento y lenguaje. Desde la edición 26 del Festival, el FICMA, como se conocia hasta ahora, se pasa a llamar SUNCINE para ser un punto de encuentro de la industria cinematográfica y la ciudadanía, que le toma el pulso al planeta con los filmes más actuales de temática ambiental.

En esta edición coniciden dos cortos filmandos en la República Dominicana, con Samaná y Sierra de Bahoruco como locaciones principales.

CHASING THE SNOT OF THE WHALES OF SAMANA / MARVIN DEL CID - 2019 - República Dominicana - 5 min

En 2019 SnotBot, un proyecto de OCEAN ALLIANCE, realizó una expedición con drones a Samaná, en la República Dominicana, para capturar el soplo de las ballenas jorobadas que visitan esa región cada año para aparearse y parir.

AVOCADO RISE / BERNAT MESTRES - 2020 - España - 11 min

La Sierra de Bahoruco, reserva de la biosfera y hogar del bosque húmedo, es la fuente de los principales ríos de la región. Bahoruco se encuentra gravemente amenazada por la elevada demanda mundial de aguacate, cuya subida de precio motiva a agricultores ilegales a talar y explotar áreas protegidas con el permiso del gobierno.

Más información del festival en http://www.suncinefest.com