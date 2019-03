SNOTBOT: drones tras el soplo de nuestras ballenas jorobadas

¿En qué consiste SNOTBOT?



Es un programa que comenzó en 2013, en un principio con drones construidos junto con Olin College of Engineering. El siguiente verano, realizaron las primeras pruebas de campo de estos drones junto con Olin y Sea Shepherd Conservation Society, con quienes llevaron a cabo un importante programa de investigación (Operación Golfo Tóxico) en el Golfo de México. Luego trabajaron con Sir Patrick Stewart y el grupo de mercadeo Flying Car para promover y recaudar fondos para las primeras tres expediciones de SnotBot. Desde la primera expedición, la organización Parley for the Oceans ha sido uno de sus socios principales y el programa se ha ejecutado junto con ellos.

SNOTBOT consiste ahora en drones comerciales modificados, DJI Inspire y Mavick, que vuelan a través del soplo de una ballena y recoge “mocos” exhalados en placas de Petri. Este soplo contiene un tesoro de valiosa información biológica: ADN, hormonas del estrés y del embarazo, microbiomas y potencialmente muchos otros compuestos indicadores biológicos de la salud y ecología del animal. Un dato importante es que esta es una herramienta no invasiva, más segura para los animales, más barata y más efectiva para el usuario.