$!Sociedad Ecológica dice Ministerio de Medio Ambiente no tiene visión clara de su función

La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) exigió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aplicar la Ley 64-00 y evitar que empresarios sigan destruyendo los recursos de los campos dominicanos, a la vez que advirtió que en esa institución pública no hay una visión clara del papel que debe jugar.



"Es una vergüenza que Medio Ambiente tenga que esperar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo para proceder a desalojar a los ocupantes ilegales de las áreas protegidas de Valle Nuevo, Constanza", expresó Belkis García, presidenta de la SOECI.



Indicó que el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, comete una falta grave de insensibilidad ambiental cuando no hace lo que le ordena la Ley 64-00 y los reglamentos para proteger los recursos naturales, forestales y medioambientales de la República Dominicana.



“Resulta particularmente preocupante la actitud asumida por el ministro de Medio Ambiente, quien al parecer no comprende la importancia estratégica de resguardar las áreas protegidas para la producción de agua, oxígeno, alimentos, refugio de vida silvestre y biodiversidad", sostiene SOECI.



La presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao reiteró que en los actuales momentos se necesita que el Ministerio de Medio Ambiente se aboque a aplicar la Ley 64-00, sin privilegios ni discriminación para ningún sector, no importa su condición social o económica.