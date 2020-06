Un Día Mundial del Medio Ambiente con grandes retos para RD

Fundación Propagas también destaca modelos económicos no sostenibles. Para la fundación los principales sectores de la economía nacional se caracterizan como una “bio-economía”, pues existe una dependencia directa del uso de recursos naturales para la generación de riqueza y bienestar en la nación. El modelo actual de explotación indiscriminada de los recursos, no da lugar a los servicios ecosistémicos, al equilibrio de la naturaleza, ni a la protección de la biodiversidad. De continuar así nos enfrentamos a una crisis no solo ambiental, sino social y económica. Hay un gran camino que hemos empezado a recorrer pero necesitamos seguir avanzando a mayor ritmo para que grandes sectores de la vida nacional, políticas nacionales y esfuerzos como proyecto de nación establezcan un modelo como país que tenga en la base de su desarrollo, la conservación de sus recursos naturales como piedra angular y no como una opción.

La ONG ReefCheck considera la falta de protección eficiente de áreas marinas protegidas. A pesar que la protección de áreas marinas es considerada como una de las herramientas de conservación más efectivas, ya que protegen hábitats y especies que sirven de semillero para otras muchas áreas, se han declarado muchas zonas marinas como protegidas, pero dadas las limitaciones logísticas, terminan siendo parques existentes solo en papel.

ReefCheck concluye que con la destrucción de estos hábitats, que son esenciales y a veces específicos para algunas especies, pierden su capacidad de sobrevivir sin un ambiente donde desarrollarse.

Para la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), hace falta que se apruebe la Ley General de Residuos. Enfatizan que sin ley, no hay orden.

“Actualmente lo que tenemos es un desorden de basura. Solo falta pocas semanas para las próximas elecciones y un cambio político importante. Después de 8 años de trabajo de redacción de la Ley General Residuos, aun no logramos aprobarla, sigue pendiente de revisión en el Senado de la República. Si no se aprueba ahora, perderemos varios años más sin una ley y el desorden de basura continuará.”, comentaron a Diario Libre.

También señalan una apatía en la población en cuanto a conciencia ambiental. Consideran que aunque se ha visto un aumento considerable de esta conciencia en la República Dominicana en los últimos años, aún falta que el pueblo se empodere para proteger los recursos naturales. “Existe una actitud de indiferencia frente a los retos ambientales, cuando debe estar en las manos de los ciudadanos. No se puede esperar que el gobierno resuelve esas amenazas, hay que actuar.”, concluyeron.

Foto Guardianes de la Naturaleza es una agrupación que reúne a destacados fotógrafos y conservacionistas, quienes consideran que existe una falta de políticas que encaminen la integración de fuerzas productivas a la conservación del medio ambiente y sus componentes, mediante el desarrollo de plataformas educativas que ayuden a suplantar la depredación de los recursos naturales por la convivencia con estos.