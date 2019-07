Vertido de desechos, tala y extracción de materiales matan al río Baní

Entre el “yo no tiro (desperdicios)” y el “sí, tú sí tiras” se calentaron los ánimos. El conductor blande su machete y el hijo del cuidador se aprovisiona de piedras en ambas manos para enfrentarlo. Se alza el vocerío de mujeres y hombres que piden dejar la trifulca.

“Van a hacer que uno coja la cárcel aquí, porque por más que uno les hable y les pelee para que no tiren desperdicios, con los camioneros no se puede”, comenta a los reporteros José Altagracia Arias, minutos antes de que iniciara la trifulca.

“Hasta ahora el acueducto se alimenta de la presa Valdesia que también alimenta a los acueductos de Santo Domingo y San Cristóbal, pero con las sequías que estamos teniendo, esa presa no da abasto y tendremos que aprovechar el agua del Baní para asegurar el suministro de la provincia”, comenta el encargado ambiental provincial, Joaquín Bautista.

Esta actividad le genera ingresos a Francisco superiores a los RD$10,000 por cada grupo de 20 que recibe, pero tiene una preocupación que es la misma que atormenta a Arsenio.

El río disminuye su caudal y, aunque saben que el país vive una larga sequía en la actualidad, aseguran que la merma viene desde hace más tiempo y se debe a la intensa deforestación de las montañas para dedicarlas al conuquismo.

“Todo esto va a terminar seco. Aquí había un caudal que casi no se podía pasar. Pero la deforestación que hicieron muchísimos dueños de conucos... es acabando con los montes que están”, anticipa Francisco mientras combate el sofocante calor del mediodía mojando sus pies en las cristalinas aguas del Baní, a pocos metros de donde el Maniel se le une para aumentar su caudal.

Mientras come un pedazo de “la mejor lechosa”, cultivada en sus tierras, Arsenio González insiste en que hay que cuidar el río, porque ya no llueve como antes y si se sigue talando no habrá agua para la población de Baní.

“Nosotros queremos que la gente permanezca en los campos y tenga un medio para vivir... que el campo vuelva a ser lo que era antes cuando por aquí esto era una mina, por aquí pasaban más de 30 mil o 40 mil quintales de café”, dice el hombre de 79 años que además de un colmado, también cultiva café y aguacate en la zona.

Pero Arsenio asegura que el suyo, como el de muchos campesinos de la zona, está en las parcelas que ya existían antes, cuando todavía el café no había sido atacado por una plaga que casi eliminó la producción nacional.

Su preocupación son los nuevos adquirientes que están talando los árboles en la cuenca para dar paso a la siembra. “No es que no se siembre el aguacate, pero hay que tener su lugar dónde se hace, porque tener una siembra o talar un bosque donde salga una vena de agua, eso no lo podemos permitir”.