$!Melton Pineda sobre personal de seguridad a su nombre: “Seguro Díaz Morfa interpretó que me protegían”

Amistad con Luis Abinader

El periodista destacó que tiene una amistad con el presidente de la República Abinader que data desde cuando ambos trabajaban en la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) ahora Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

“Él era miembro del Consejo de la CDE cuando yo era vocero y él me lo recordaba. Yo le dije, presidente yo no soy enemigo suyo, yo tengo una posición política contraria a la suya y él me dijo no, no, yo no te voy a molestar, yo soy amigo suyo”.

Pineda cuestionó también la relevancia mediática que ha recibido “Qué importancia me han dado los medios de comunicación, poniéndome en la portada. Se ve la importancia social que tengo yo para ponerme de portada”, dijo de manera irónica.