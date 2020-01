México comienza a regresar a migrantes a Honduras

La mayoría de los cientos de migrantes que estaban en territorio mexicano contiguo al río regresaron a Guatemala durante la noche en busca de agua, alimentos y un lugar para dormir. Las autoridades mexicanas no distribuyeron agua ni alimentos a quienes ingresaron ilegalmente, al parecer con el fin de desgastar a los migrantes.

Alejandro Rendón, jefe de departamento de la Secretaría de Bienestar Social, dijo que sus colegas repartían agua entre los migrantes que se entregaron o que fueron capturados por los agentes de migración, pero no entre quienes permanecían en la orilla del río porque hacerlo era peligroso para los trabajadores.

“Acá no es prudente venir porque no podemos poner en riesgo la integridad de los compañeros”, afirmó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que el gobierno está intentando proteger a los migrantes al impedirles viajar ilegalmente por el país. Señaló que deben respetar las leyes mexicanas.

“Porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte, y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también”, afirmó. “Los desaparecían”.

La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, elogió la mesura de la Guardia Nacional y afirmó: “De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar represión y ni siquiera molestia. Simplemente ha sido ordenar esta migración”.

Sin embargo, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dijo que hubo casos de uso excesivo de la fuerza. “Tuvimos ayer algunos incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional. Hicimos una queja ante el gobierno de México”, afirmó el diplomático en entrevista con HCH Noticias sin dar detalles. Rivera reconoció que algunos migrantes lanzaron piedras contra los agentes mexicanos.

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, tuiteó una fotografía de The Associated Press en la que se ve a un efectivo de la Guardia Nacional de México cuando tiene inmovilizado a un migrante con el mensaje: “Apreciamos que México esté haciendo más de lo que hizo el año pasado para interceptar las caravanas que intentan desplazarse ilegalmente en dirección norte hasta nuestra frontera sur”.

En el lado guatemalteco, los migrantes hacían fila el martes en un albergue para recibir un desayuno de plátanos, frijoles y café. Algunos solicitaron ropa seca para cambiarse o porque perdieron la suya cuando intentaron penetrar en México. Otros jugaban fútbol y cartas a un lado del río mientras pensaban qué van a hacer.