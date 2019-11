$!Michelle Obama, Gaga y J. Lo a gira de Oprah sobre bienestar

En esta combinación de fotos, arriba, de izquierda a derecha, Oprah Winfrey, la ex primera dama Michelle Obama, Dwayne Johnson y Lady Gaga; y abajo, Jennifer López, Tina Fey, Tracee Ellis Ross y Amy Schumer. Live Nation anunció el miércoles 20 de noviembre del 2019 que la gira sobre bienestar de Winfrey con WW, 'Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus', incluirá apariciones de invitados especiales como Obama, Johnson, Lady Gaga, López, Fey, Ellis Ross y Schumer. El recorrido por nueve ciudades comienza el 4 de enero en Fort Lauderdale, Florida.