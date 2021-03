$!Mientras el Congreso discute Código Penal, siguen manifestaciones a favor y en contra del aborto

La despenalización o no del aborto en tres causales mantiene a grupos a favor y en contra de la medida, realizando movilizaciones o campamentos para llamar la atención de las autoridades en un tema que conjuga aspectos científicos, judiciales y personales.

Mientras un grupo de mujeres se encuentran acampando desde hace más dos semanas en los alrededores del Palacio Nacional en demanda de que en la modificación al Código Penal se exima de responsabilidad penal cuando a una mujer se le practique un aborto si su vida está en riesgo, el feto tiene una malformación congénita incompatible con la vida o que el embarazo sea fruto de una violación o incesto, varias organizaciones de la sociedad civil realizan caravanas en Santo Domingo y otros provincias en rechazo a que esto ocurra.

Damaris Patrocinio, una de las organizadoras de la caravana, aclaró que no se trata de una convocatoria o actividad organizada por las iglesias como “erradamente se ha informado”, sino que se trata de una actividad convocada por un colectivo de 30 organizaciones comunitarias a las cuales se fueron sumando de manera voluntaria las iglesias, políticos y líderes de las diferentes provincias del país.

“Eso no es de ninguna iglesia, ni de la iglesia evangélica ni de la iglesia católica. Es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y las iglesias se unieron, como se unieron todo el que se ha querido unir”, dijo al referir que a partir de las 9:00 de la mañana la caravana partirá del Estadio Quisqueya hacia el Congreso Nacional, pese a que este sábado no es día laborable y los legisladores que está conociendo el proyecto de modificación al Código no se encontrarán en el hemiciclo.

“Nosotros convocamos esa caravana en Santo Domingo y el país completo se unió a esa caravana en diferentes provincias”, refirió al hacer un paralelismo entre la acogida de la convocatoria al efecto de una olla de presión en ebullición.