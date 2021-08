$!Milagros Ortiz Bosch defiende razones de Faride de no precipitar conocimiento Código Penal

“Cuando Faride Raful hizo pública su solicitud de no precipitar en el Senado de la República el conocimiento del Código Penal, irrumpieron opiniones que denunciaban que no aprobarlo era conspiración o vedetismo, negándole la calidad para actuar de acuerdo a su responsabilidad como senadora”, detalló la funcionaria en un comunicado.

La directora de Ética e Integridad Gubernamental hizo la precisión para aclarar algunas versiones que han circulado en las redes sociales con opiniones que calificaban la posición de la senadora como una conspiración para no aprobar el proyecto de código.

Milagros Ortiz Bosch ratificó su fe en las razones de la senadora Faride Raful para proponer que no se precipite el conocimiento del proyecto de Código Penal cursante en el Congreso Nacional.

“Ni calificativos inapropiados, ni la presión de los que evadiendo debatir sobre derechos de la mujer, hacen de la vida algo distante del ser que la acuna”, agregó.

Ortiz Bosch indicó que, “en este sentido, quiero ser consecuente con el criterio que he defendido en torno al tema de las tres causales: es a la mujer que le corresponde decidir, y en las circunstancias que correspondan, junto a su familia y los profesionales de la salud, no a un código ni a una ley, que no pueden discernir por encima de quien vive su propia realidad”.

“Reiteré en las redes sociales mi fe en Faride Raful, convencida de que por su digna representación de los ciudadanos del Distrito Nacional su solicitud de no precipitar la decisión final sobre el Código Penal, se corresponde con un sentimiento muy auténtico de la mujer dominicana y de la sociedad que la elevó a esa posición”, concluyó la exvicepresidenta de la República.