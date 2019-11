$!Milagrosamente escapó de la muerte un dominicano empujado a rieles de tren en Queens

NUEVA YORK. El dominicano Rafael Payano, quien fue empujado a los rieles de un tren en la estación de la calle 74 y avenida Roosevelt en Queens, el domingo a las 10:00 la mañana cuando se dirigía su trabajo, por un hombre que fue arrestado, relató cómo logró escapar milagrosamente de la muerte.

“Estoy vivo de milagro, él intentó matarme prácticamente”, dijo Payano caminando con el pie izquierdo lesionado en el que tiene que usar una bota ortopédica.

Narró que se desplazaba por la plataforma a la espera del tren que iba a abordar hacia su trabajo, cuando el sujeto identificado por la policía como Steven Bostic, lo empujó sorpresivamente hacia abajo.

“Él me lanzó, no fue que me caí, él me tiró hacia los rieles, como si se estuviera desahogando”, agregó Payano, después que un milagro lo excluyó de la trágica lista de docenas de víctimas que han muerto tras ser empujadas a las vías de los trenes en la ciudad.

“Todos los días yo me cuido mucho, yo me paro contra la pared, soy muy cuidadoso, tal vez, porque aparentaba como una persona normal no me percaté eso, pero uno tiene que tener mucho cuidado con todo el mundo”, expresó Payano haciendo acopio de su amarga experiencia en la que creyó que iba a morir aplastado por uno de los trenes.

Bostic, fue acusado de agresión agravada y se le negó el derecho a fianza, por lo que sigue preso en una cárcel.

Payano dijo que sigue recuperándose de la lesión en su pie izquierdo.

Ante docenas de casos como el de Payano, el gobernador del estado Andrew Cuomo anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), contratará 500 policías más que reforzarán el patrullaje en las plataformas del sistema de trenes.

Según las estadísticas del Gobierno estatal, va en aumento el nivel de crímenes en los trenes subterráneos, mientras en 2018, 900 incidentes de pasajeros que cayeron a los rieles, muchos de los cuales murieron, se registraron.

Pero los números no especifican cuál cantidad de afectados, cayeron por si solos o si fueron empujados por otros.