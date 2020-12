Miles observan en Chile el único eclipse solar total del año

Miles de personas con mascarillas, capas de plástico y paraguas llenaron este lunes las playas de lagos y las costaneras de la región chilena de La Araucanía mientras la luna cubrió completamente el sol para vivir el único eclipse solar total del año.

En Pucón y en otras comunas de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de la capital chilena, muchos se olvidaron de la distancia social que deben respetar debido a la pandemia del nuevo coronavirus que afecta a Chile, donde los contagios van lentamente en aumento.

Diego Fuentes, que viajó al sur para ver el eclipse, dijo a The Associated Press que “fue bueno... estuvimos todos juntitos, pensé que no se iba a ver, pero valieron la pena los dos minutos”. Por su parte, Carol Paredes lo calificó “como una experiencia realmente increíble”.