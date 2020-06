$!Ministerio de Salud hará declaratoria oficial de emergencia sanitaria por COVID-19

El presidente de la República, Danilo Medina, informó este viernes que el Ministerio de Salud, amparado en la Ley General de Salud 42-01, realizará una declaratoria oficial de emergencia sanitaria en el país en las próximas horas, en vista de que desde el domingo a las 5:00 de la mañana no habrá toque de queda y que el 30 de junio finaliza el estado de excepción actual.

Precisó que, en función de esta declaratoria, se pondrán en marcha una serie de medidas que permitirán seguir garantizando que se cumpla con las disposiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar el avance del COVID-19.

“Entendemos que esta es la forma adecuada para seguir avanzando en la apertura de las actividades económicas de forma ordenada, sin poner en peligro los avances que hemos logrado”, indicó.

Dijo que las resoluciones que tomará el Ministerio de Salud serán anunciadas en las próximas horas, considerando que son imprescindibles para preservar la vida y la salud de la población.

“Sin embargo, más allá de estas disposiciones, que deben ayudarnos a mantener el orden, lo más importante en esta nueva etapa será, sin duda, la responsabilidad individual y familiar. Ahora más que nunca, cada uno de nosotros debe hacer conciencia y, en cada acción de nuestro día a día, tener en cuenta las consecuencias, tanto para su salud, como para la de los demás”, advirtió a los dominicanos.

Señaló que las personas no se pueden dejar llevar por aquellos que, de manera indolente, porque confían en su buena salud o simplemente por desconocimiento, ignoran las recomendaciones. “Créanme, no hay nadie inmune a este virus. Y en este tema solo sirve llevarse de la ciencia, de lo que está probado”.

“Lamentablemente, en estas últimas semanas hemos asistido a algunos comportamientos que siguen la misma lógica que lleva a un conductor imprudente a tomar una curva al doble de velocidad de la que le indica la señal de tránsito: ‘A mí no me va a pasar nada’, ‘yo sé lo que hago’, ‘yo no creo en eso’”, refirió.