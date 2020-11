Ministerio se ocupa de mujer que denunció que expareja quiere matarla

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, informó este lunes que se hizo cargo del caso de Yoselin Sánchez, quien, a través de un video publicado en sus redes sociales, denunció que su expareja, a quien identificó como Luis Nieve, la amenaza con quitarle la vida.

“Por procedimientos y protocolos no podemos divulgar información, pero ya nos ocupamos del caso”, comunicó Jiménez en su cuenta de Twitter.

“Yo sé que él me va matar”, fue lo expresado con temor por Yoselin Sánchez, al momento de dar a conocer su situación.

“Ya seguro ustedes me conocen o la mayoría. Yo soy la chica del video. Este es el segundo que hago haciendo un llamado para que me ayuden, porque estoy desprotegida y en peligro”, declaró la mujer previo a recibir el apoyo.

Dijo que Luis Nieve posterior a su grabación, hizo una publicación defendiéndose y tratando de limpiar su nombre “para andar por las calles sin problemas”.

“Él dice que nunca me agredió, pero yo tengo las pruebas de que sí. Dice que lo metí preso injustamente, que no me atormenta. La verdad es que no solo viene a mi casa, también a mi lugar de trabajo. Además, tengo una grabación donde él me amenaza”, narró Sánchez.

“Estoy tan segura de que Luis me va a matar, que yo hasta hablé con alguien para que se haga cargo de mis hijos, porque lamentablemente sé que estoy en peligro, pero hasta el último suspiro de mi vida, yo voy a estar luchando”, agregó.

En el video, Sánchez mostró marcas en su cuerpo que dice les propinó Nieve y las que tuvo que tatuar para tapar las cicatrices. “Tengo una inflamación en el pulmón izquierdo que me la provocó, el santico que hoy se está vendiendo para salir a la calle y encontrarme sola y matarme”, mencionó.

Aseguró que la madre y el hermano de Luis Nieve, cuando éste la golpeaba, tenían que echarle agua en la cabeza. Con el tiempo tuvo que cortarse el pelo, porque estaba sufriendo de fuertes dolores de cabeza por los estrallones que le daba, relató.

“Yo sigo pidiendo ayuda, porque yo sé que él me va matar. Yo quisiera que después que él me mate es que digan, ella tenía razón, porque todos lo que lo conocen saben de qué es capaz. Solicito ayuda, por esta vía y donde sea”, puntualizó.