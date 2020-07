$!Ministro de Economía aclara despidió a 16 personas porque proyectos no se realizaron

Sobre por qué hacer ahora dichas desvinculaciones y no dejar esa tarea a las próximas autoridades, el funcionario consideró como un apoyo la organización que está haciendo, aunque le cueste una campaña de descrédito.

“Conozco el autor de este ‘pasquín digital’ , pero no entraré en debates personales”, apuntó.

Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, aclaró este viernes que la desvinculación de esa institución de 16 personas se debe a que los proyectos en los cuales estaban asignados ya finalizaron, no se materializaron o no cumplieron con las expectativas.

Detalles

Informo que en estos días estoy siendo atacado por mensajes anónimos en redes denunciando desvinculaciones masivas recientes y descuido de funciones. Conozco el autor de este “pasquín digital”, pero no entraré en debates personales; daré respuesta breve para aclarar. 1/7

Dijo que otro no cumplió con el proyecto asignado; en 11 meses, ningún avance, y que la campaña de descrédito proviene de uno de ese grupo.

Mejoras

En su hilo de tuis, Jiménez señaló que, contrario a las acusaciones, en su período se ha dado “una gran mejoría” en la satisfacción del personal. En poco tiempo, la encuesta de clima pasó de 76 % de satisfacción a 90 %.

“Hemos mejorado almuerzo, comedor y baños, mejoramos el seguro salud de personal de menores ingresos”, detalló.

Garantizó que cualquier empleado del ministerio podría dar testimonio de la apertura y cordialidad de todo el equipo directivo y de las políticas de mayor apoyo a los de menores sueldos.

“También mejoramos los salarios, pues 47 % del personal estaba por debajo del umbral mínimo para su puesto de trabajo según resolución del MAP. Un total de 128 colaboradores, en su mayoría de bajos ingresos, (conserjes, choferes, mantenimiento) fueron llevados a su salario mínimo”, escribió.

De igual forma, dijo que igualaron el salario de todos los que ocupan el mismo cargo. “Todo directivo con mismo salario y beneficios, pues son políticas organizacionales sin favoritismo”, defendió.

“En resumen, el compromiso con hacer lo correcto y aplicar la meritocracia a veces trae ganadores (aumentos salariales a personas con salario por debajo del rango) y a veces afectados (desvinculación de personal de proyectos postergados y asesores)”, manifestó.

“Como he dicho anteriormente, siempre haré lo que entienda es más justo, correcto y apegado a la legislación. Si trae consecuencias como difamación anónima, las asumo. Es la responsabilidad y no el miedo a la venganza lo que me guía en el servicio público”, finalizó.