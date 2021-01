$!Misteriosa ausencia pública del empresario chino Jack Ma

El exprofesor de inglés fundó Alibaba Group en 1999, cuando China tenía pocos usuarios de internet. El servicio de pagos en línea Alipay se lanzó cinco años después, antes de que los reguladores pudieran decir si se permitirían tales negocios o no. Ambas apuestas riesgosas hicieron que él dominara ambos ramos.

No está claro lo que le espera a Ma, quien hizo su fortuna tomando grandes riesgos.

El empresario más conocido de China, el multimillonario del comercio electrónico Jack Ma , no ha sido visto en público desde que enfureció a los reguladores chinos con un discurso en octubre. Eso está provocando conjeturas sobre lo que podría pasar con el multimillonario fundador de Alibaba Group, la mayor empresa de comercio electrónico del mundo.

Poco después, el gobierno suspendió el inminente debut en bolsa de Ant Group, una plataforma financiera surgida de Alibaba Group. El precio de las acciones de Alibaba se hundió, posiblemente costándole a Ma su estatus como el magnate más rico de China.

El normalmente voluble Ma desapareció entonces de la vista pública, cancelando una aparición en televisión y guardando silencio en las redes sociales.

Eso ha provocado una oleada de conjeturas sobre lo que le podría suceder a Ma, la celebridad empresarial global más grande de China y un símbolo de su auge tecnológico.

“La Era de Jack Ma ha terminado”, escribió un bloguero con el nombre de Yueyue Talks Technology. “Es demasiado tarde para decir adiós”, agregó.

Los portavoces de Alibaba y Ant no respondieron a las preguntas sobre por qué Ma no ha aparecido en público.

Algunos ven lo sucedido recientemente con Ma como una advertencia del gobernante Partido Comunista de que incluso un empresario de gran éxito no puede desafiar públicamente a las autoridades. Además, los expertos en finanzas dicen que el gobierno del presidente Xi Jinping ya estaba inquieto por el dominio de Alibaba del comercio minorista.

En cuanto a Ant Group, a los reguladores les preocupaba que pudiera aumentar los riesgos financieros del país, que el partido gobernante considera una de las mayores amenazas para el crecimiento económico de China.

Shaun Rein, un consultor de negocios en Shanghái que dijo que se ha reunido con gerentes de Alibaba y personas que conocen a Ma, dijo que ninguno de ellos ha indicado que el multimillonario tenga problemas legales.

“Le dieron unas nalgadas. Ha aprendido la lección y por eso ha estado callado durante los últimos dos meses”, comentó Rein, fundador de China Market Research Group. “Algunos de sus amigos me dijeron que no pueden creer lo estúpido que fue”.Fotografía de archivo del 15 de mayo de 2019 del fundador del grupo Alibaba Jack Ma mientras llega a la cumbre Tech for Good en París.