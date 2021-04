$!Montes Arache sacó de la prisión a asesinos de las hermanas Mirabal, según Fafa Taveras

Manuel Ramón Montes Arache fue la persona que sacó ocultamente de la cárcel a los hombres condenados por el brutal asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conforme a datos revelados por el dirigente Rafael -Fafa- Taveras.

No solo los sacó de la prisión, sino que también los protegió para que sobrevivieran, según dijo el dirigente de izquierda en una entrevista.

Las hermanas Mirabal fueron ultimadas a palos en 1960 por miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo en una encerrona que le prepararon por su lucha contra la tiranía. Su asesinato se produjo cuando regresaban a Salcedo desde Puerto Plata, donde fueron a visitar a sus esposos, que eran unos presos políticos.

Montes Arache fue uno de los militares constitucionalistas que luchó contra la invasión estadounidense en 1965 y quien dirigía el cuerpo élite de los Hombres Ranas de la Marina de Guerra.

El dato de que este militar fue el que sacó de la prisión a los asesinos de las Mirabal lo aseguró Fafa Taveras, al revelar en una entrevista cómo uno de los matones (Alfonso Cruz Valerio) narró en la cárcel donde cumplía condena la forma en que él y los otros cuatro condenados ejecutaron el asesinato.

En la ocasión, Cruz Valerio, quien murió la semana pasada de cáncer, les ofreció los detalles a dos esposos de las víctimas. Fueron ellos Manolo Tavárez Justo y Leandro Guzmán.

Fafa Taveras fundó junto a Manolo y su esposa Minerva Mirabal el movimiento 14 de Junio para combatir la tiranía trujillista. Éste acudió a la prisión con los viudos para escuchar de los asesinos cómo ocurrieron los hechos.

Sobre la liberación de los presos, Fafa Taveras afirmó en la entrevista que se enteró del dato 50 años después por vía de Claudio Caamaño Deñó, hermano de Francisco Alberto Caamaño Deñó.

“Yo me enteré por Claudio Caamaño (pariente y compañero en la Revolución de Abril de Francisco Alberto) que me dijo, no me quiero morir sin compartir contigo una información, la noche antes de la toma de la fortaleza, Montes Arache negoció que le entregaran los asesinos de las hermanas Mirabal y los protegió, asegurando que estos sobrevivieran”, dijo.

Sostuvo que, en plena Guerra de Abril, el 29 de abril de 1965, fueron a la Fortaleza Ozama, donde estaban recluidos en ese momento los sentenciados y éstos ya no estaban, debido a que fueron sacados un día antes.

Junto a Cruz Valerio, participaron en la ejecución de las hermanas Mirabal y su chofer Ciriaco de la Rosa, Emilio Estrada Malleta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero. Ninguno purgó su condena porque se les facilitó escapar de la cárcel dos años después de haber sido condenados.