$!Movimiento que se opone a entrega de fondos de pensiones se manifiesta en La Romana

El Movimiento Con Mi Cualto No se manifestó este martes en La Romana en rechazo “rotundo” a que sea liberado el 30% de los ahorros de los trabajadores en las AFP, por considerarlos el patrimonio más importante de los cotizantes al momento de su retiro.

Durante la proclama, en la cual se respetó el protocolo sanitario de prevención del coronavirus, el miembro directivo del movimiento, Alan García, aseveró que la lucha será firme y constante, indica una nota de prensa.

“Como hemos dicho en otros escenarios, no bajaremos la guardia ni nuestro estandarte de lucha Con Mi Cualto No, porque los fondos de pensiones no están en pública subasta ni expuestos al mejor postor”, dijo García.

El activista manifestó que por décadas La Romana ha sido un baluarte para la defensa de la clase trabajadora, lo que justifica su presencia en esa ciudad, “con la finalidad de reforzar y obtener respaldo en la lucha de interés nacional para evitar el colapso de los fondos de pensiones”.

Enfatizó que esos recursos, que se nutren con los aportes y los ahorros de los trabajadores y el manejo financiero que hacen las AFP, están reservados por ley a garantizar el derecho a un retiro seguro al final de la vida laboral activa.

García consideró que ningún acuerdo, maniobra política o negociación puede cambiar o poner en peligro la sustentación presente y futura de los fondos de pensiones, por lo que, según afirmó, el movimiento se mantendrá vigilante para evitar que, mediante “una ley apresurada y sin consenso” se autorice entregar el 30 por ciento de esos recursos a los trabajadores suspendidos por efecto de la pandemia del coronavirus.

El proyecto de retiro de eso monto de los fondos de pensiones fue aprobado en dos lecturas, separadas, en la Cámara de Diputados. Ahora tiene que ser sancionado en el Senado.

Verónica Rodríguez, directiva de Con Mi Cualto No, manifestó que, “contrario a lo que se ha querido vender para buscar respaldo “a esa descabellada iniciativa”, de aprobarse ese proyecto se asestaría un duro revés al sistema previsional de pensiones y a la conquista social que significa para los trabajadores contar con una pensión al final de la actividad productiva”.