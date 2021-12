Muertes de dominicanos en México enluta a Baní

“Él viajó a Centroamérica (no identificó a cuál país) y luego a México, aunque de aquí se fue legal. Lo que pasa es que le ofrecen que los llevan directo y después que están allá es otra la realidad, después que llegan lo meten en lo que encuentren” , expresó el hombre, quien agregó que llegó a aconsejar a su hermano para que no se metiera en esos tipos de viajes.

Al respecto, Ángel Lugo, residente en el distrito municipal Catalina, de la provincia Peravia, y padre del joven Ángel Lugo García, de 24 años, fallecido en el accidente, manifestó que intentó aconsejarlo para que no emprendiera el viaje. “Ayer por ahí no se prendió ni un radio y había torneo de pelota y ni se jugó, porque todo el mundo ha sentido su muerte”, dijo.

Sostuvo que tras el accidente su esposo la llamó para informarle lo que le había ocurrido. “El me llamó y me dijo que había tenido un accidente, él me informa ya cuando está allá y no antes”, dijo la dama, quien manifestó desconocer si el hombre viajó directo a México o fue primero a otro país del área.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex), explicó que, desde la tragedia del pasado jueves, trabaja estrecha y permanentemente, junto a las autoridades de esa nación en la identificación de las víctimas dominicanas, de las que, hasta este momento, han sido confirmados tres fallecidos.

Este lunes, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Jatzel Román, encabezó un encuentro con familiares de los afectados, en la oficina del diputado Julio Fulcar, conjuntamente con el diputado Luis Báez; el alcalde de Baní, Santo Ramírez y la gobernadora Yadira Báez.

Luego de este encuentro, el viceministro se reunió por separado con un representante de cada familia, para explicar el proceso que se está desarrollando por parte de la Cancillería.