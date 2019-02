$!Mujer busca hijo de unos mellizos que tuvo en hospital de Moca y le dijeron que había muerto

NUEVA YORK. La señora Ingrid Mercedes García, nativa del paraje Jababa en Moca, provincia Espaillat, al norte de la República Dominicana, denunció que hace 26 años dio a luz unos mellizos en el hospital doctor Toribio Bencosme, de Moca, donde solo le entregaron uno y le dijeron que el otro nació muerto.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 1993 y desde entonces la señora mantiene la esperanza de encontrar a su hijo, porque su corazón le dice que está vivo y cree que se lo robaron en el hospital.

Bañada en lágrimas, ella salió anoche en el noticiario Noticias 4, de Univisión, Estados Unidos, en una entrevista con la reportera dominicana Esperanza Ceballos, relatando la dramática historia de su búsqueda.

“Tengo la esperanza de poder encontrarme con mi hijo, un día antes de morir”, dijo, asegurando que, aunque en el hospital le dijeron que estaba muerto, nunca le enseñaron el cadáver.

“Si yo hubiese tenido a mi hijo muerto dentro de una cajita, lo llevaba al cementerio y podía decir que ya enterré a mi hijo”, añadió.

“El primero me lo pusieron encima de mí, pero el otro no me lo pusieron encima de mí”, explicó la señora García.

Relató que una tía de los mellizos, visitaba el hospital todos los días, pero el policía de turno le advirtió que se fuera, que no volviera y que no iba a ver al niño porque estaba muerto.

“A nosotros no nos entregaron un acta de defunción del niño y, en mi corazón, yo nunca ha sentido que mi hijo está muerto”, añadió.

Su esperanza renació cuando el otro mellizo, Cristian de Jesús Grullón, de 26 años de edad, estudiaba en la escuela secundaria de Moca y allí se cruzó con un estudiante idéntico a él que estaba en otro curso, aferrándose a la creencia también de que es su hermano.