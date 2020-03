$!Mujer denuncia tiene días esperando prueba de coronavirus para su hijo con problemas pulmonares

Una madre solicitó ayuda para que le realicen la prueba de COVID-19 a su hijo de 17 años, quien tiene una condición especial en los pulmones y lleva 10 días presentando sintomatología del coronavirus como dificultad para respirar, tos y fiebre.

Ana Bernard, madre del menor, explicó que el joven quien sufrió un derrame pleural, empezó a mostrar síntomas del virus por lo cual fue sometido a aislamiento domiciliario. Dijo que ha llamado en varias ocasiones a la línea de prevención del coronavirus *462 pero la han dejado en lista de espera.

“No lo puedo sacar de la casa porque tiene el pulmón delicado, pero desde el martes la fiebre le ha ido aumentando y ese día me manifestó que tenía dificultad para respirar”, indicó Bernard.

Sostuvo que ella también ha presentado síntomas del virus y que también necesita hacerse la prueba del COVID-19. Además, explicó que labora cantando en un hotel del país por lo cual tiene contacto con muchas personas.

Explicó que este jueves llamó al doctor del joven quien le confirmó que el menor presenta tirillas en el pulmón, le puso bajo tratamiento y le indicó la prueba del coronavirus por lo cual volvió a llamar a la línea de asistencia sin tener éxito. “Solo me tomaron los datos y me dieron que no era viable porque el niño debería presentar aún más síntomas pese a tener fiebre, tos y dificultar para respirar”. “Me dejaron en lista de espera”.

Dijo que el joven está siendo nebulizado en su residencia donde permanece aislado. Agregó que el médico le recomendó mantenerlo aislamiento domiciliario para no exponerlo al público debido a su cuadro clínico que presenta. Por tal razón, se le debe realizar una prueba de COVID-19 a domicilio.

Bernard añadió que en la línea de ayuda le dijeron que llevará al menor al hospital Moscoso Puello, pero como este está mal del pulmón no lo puede exponer en un lugar público sin saber si tiene o no coronavirus.