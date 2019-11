Video | Mujer que le cocinaba a Juan Bosch pide ayuda al presidente Medina

Josefa Teresa Martínez Frías, quien por muchos años fuera la cocinera del profesor Juan Bosch y hasta la muerte de este, pide ayuda al presidente Danilo Medina, quien le prometió ayudarle con una deuda por la casa donde vive y entiende que el mandatario supone que ya sus colaboradores resolvieron ese problema.

Doña Josefa, con 71 años de edad y según ella con fuerzas aún para pode ganarse la comida, debe alrededor de un millón cien mil pesos, deuda por la que ya ha recibido notificaciones judiciales y órdenes de desalojo de la vivienda que habita junto a su hija.

“Él (presidente Danilo Medina) tuvo una gentileza tan grande. Mandó una persona a mi casa para ver qué yo necesitaba y yo le mandé a decir que yo lo único que necesitaba era que me pagaran la deuda para que mi nombre no rodara, porque mi hija trabaja y yo conseguía la comida, yo me desenvolvía, pero qué pasa, que yo estoy segura, como que estamos aquí que eso no le llega a él”, narró Josefa.

Dijo que luego hizo otra comunicación al presidente Medina, y que la persona que la recibió le mandó a decir que no le iban a ayudar porque ya le habían ayudado una vez y mandaron a pagarle a los abogados 250 mil pesos, pero la deuda superaba el millón cien mil pesos.