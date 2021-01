$!Mujer necesita ayuda para continuar tratamiento contra cáncer de mama

En este nuevo año, la señora Griselda Ceballos Ureña, de 64 años de edad, solo tiene un deseo: recuperar su salud. Reside en el municipio Los Alcarrizos.

Hace aproximadamente dos meses, Ceballos Ureña fue diagnosticada con cáncer de mama y al no contar con un seguro médico, teme no poder continuar con el tratamiento de quimioterapia.

Ureña contó que comenzó a sentir una especie de masa en su seno derecho, pero al entrar la pandemia y encontrarse en su tierra natal Arroyo Blanco, en Gaspar Hernández, se le imposibilitó desplazarse de inmediato hacia la capital, ya que la cuarentena entró en vigencia.

“Cuando pude regresar a mi casa, a mediados de julio, empecé con todo el procedimiento. Pero al no tener seguro médico y no contar con los recursos económicos suficientes se me está dificultando someterme al tratamiento de quimioterapia que me indicaron”, manifestó.

Para colaborar con Griselda Ceballos Ureña lo puede hacer a través del número de cuenta 960-207625-8 del Banreservas. También puede comunicarse al celular 829-355-7150 o teléfono residencial 809) 238-1320.