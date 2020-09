Mujer se “tira” a un ataud en protesta frente al Palacio Nacional

“Si no me tiro, yo misma voy a buscar la forma de quitarme la vida”, expresó Leonora Guzmán al colocarse en un ataúd en las afueras del Palacio Nacional donde protesta porque no los saquen del kilómetro 12 de la autopista Sánchez (La pulga).

La mujer que junto a decenas de vendedores ambulantes que desde hace muchos años venden diversas mercancías en el lugar del cual los removerán, dijo que lo único que quieren es trabajar y que las deudas los tienen al borde de la desesperación.

“Yo no quiero que me dejen en la calle y ya el banco me va dejar en la calle. Yo tengo siete meses que no doy un golpe de nada, soy una mujer enferma, tengo hijos, tengo muchos problemas y soy la que le paga la universidad a mis hijas y no tengo como pagarla ni universidad ni las deudas. ¿Qué yo voy hacer? Y yo vivo de la pulga”, dijo entre llantos.

Los vendedores de pulga, se oponen a las disposiciones de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste de que sean removidos al sector Engombe. Piden que los dejen trabajar en el lugar denominado 12 de Haina hasta el mes de diciembre de este año para “ayudarse con todas las deudas que tienen”.