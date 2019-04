$!Municipios se unen en su día y reclaman mayores recursos

Las alcaldías celebraron ayer los 525 años de fundación de esa institución en medio de una crisis generada por la falta de recursos y algunos síndicos advierten que de continuar la actual situación en el país podrían sobrevenir problemas de insalubridad y disminución de servicios.

Rafael Hidalgo dijo que las alcaldías tienen ciudadanos empoderados en sus territorios que demandan no solo más servicios, sino calidad. Y son los empleadores que peor pagan a sus empleados y encima de todo eso solo manejan menos del 3 % del Presupuesto General de la Nación cuando la Ley 166-03 establece un 10 %.

Plantea la firma de un pacto sincero entre la municipalidad y los poderes Ejecutivo y Legislativo que permita de manera gradual, entregar los recursos que por ley les pertenecen a los ayuntamientos y Distrito Municipales.

“...y ahora suben el salario mínimo a todos los empleados públicos y dejan una vez más a los ayuntamientos y yo me pregunto: ¿hasta cuándo podemos nosotros subsistir?, ¿hasta cuándo parar la necesidad de una profunda y real lucha, si es necesario en las calles, para hacer entender al Poder Ejecutivo y la Legislativo, a los empresarios que no puede haber desarrollo nacional si las ciudades no es tan desarrolladas”, dijo Hidalgo.

Ramón Santos, presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) advirtió que de seguir las precariedades de los cabildos, muchos tendrán que paralizar sus servicios.

“Demandamos al compañero presidente de la República, aumentar la transferencia significativa gradual hasta cumplir con el parámetro que establece la Ley, que esa transferencia sea aumentada porque si no nos veremos la necesidad de cerrar las puertas de los servicios que ofrecemos a la gente”.

Ignacio Ditrén, enlace entre el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, explicó que todos los partidos, el gobierno central y los legisladores deben entender la necesidad de fortalecer los ayuntamientos.

“Tiene que haber un acuerdo político porque el presupuesto cada vez que se aprueba es una ley y una nueva ley deroga otra, entonces eso es lo que se alega desde el poder Ejecutivo y del Congreso para decir que no se viola ninguna Ley... siempre existe la voluntad del poder ejecutivo, pero no se cumple”.

Otro alcalde que reclamó mayores recursos fue el de Boca Chica, Radhamés Castro, quien dijo que este día no encuentra a la municipalidad en su mejor momento porque todos están en una línea de problemas financieros y exhorto al Gobierno a aumentar un 5 o 6% del presupuesto a los cabildos.

De igual modo, Alfredo Martínez, de Santo Domingo Este, dijo que viven momentos muy difíciles porque la carga fija está en aumento por lo nuevos sectores que se incorporan en los municipios, el costo de los combustibles, de los repuestos, la empleomanía también aumenta y desde el 2011 reciben la misma cantidad de dinero.

Odalís Vega, alcalde de Hato Mayor, dijo que están preocupados porque están recibiendo la cantidad más ínfima que se ha entregado a los ayuntamientos, 2.4% y que se les trata como si estuvieran recibiendo el 10% de ley.

“Pero no solo eso también las autoridades te evalúan y te hacen cumplir la ley en cuanto a los montos como si se estuviese recibiendo el 10% del presupuesto del Estado”, sostuvo.