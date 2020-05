$!Museo Memorial llega a su noveno aniversario

Dijo que la institución se enfoca en educar en valores para que no se vuelvan a repetir esos episodios que afectaron al país durante las tres dictaduras que se sucedieron desde 1916 hasta 1978, las cuales se exhiben en las distintas salas de exposiciones permanentes que componen el museo.

Sus diferentes programas, entre ellos Tertulias del Mes, Orgullosamente Vivo en la Calle, Pilares del Heroísmo, La Pieza del Mes, Jueves de Películas, Sábado con los Niños, Tarde Familiar, Enseñanzas sobre Derechos Humanos, Dictadura y Memoria y las exposiciones temporales, permiten mantener un contenido variado para el público que visita sus instalaciones, compuesto principalmente por estudiantes, indica una nota de prensa.

A esto se agregan los intercambios culturales, donde estudiantes de distintas universidades del mundo seleccionan el museo para visitarlo como parte de su programación educativa.

Entre las universidades que han seleccionado al museo para que sus estudiantes conozcan su contenido están: la Universidad de Fullerton, en California; DaemenCollege, Buffalo; Nueva York, Simpson University; San Diego, StateUniversity; Missouri StateUniversity.

También Elon University, King’s University, Boston College, Spelman College, Wisconsin Madison University, Rutgers University, Oregon State University, Mariland University, College of The Holy Cross, Commowealth University y New Jersey University.

Además Virginia University, CosmoWreath, ElonUniversity, FultonCollege, Boston College, University of San Francisco, LambethCollege, entre otras importantes academias de educación superior de Estados Unidos.

“Para nosotros ha sido de mucha satisfacción poder llegar a estos nueve años cumpliendo nuestro principal objetivo, que es llevar educación fuera del currículo académico a tantos jóvenes que visitan nuestras instalaciones y que se llevan en su memoria lo que no reciben en el aula, no solo dominicanos, sino también desde otros países”, enfatizó De Peña Díaz.

Entiende que esos logros han sido posible gracias a la aceptación que ha tenido la institución desde sus orígenes, permitiendo que se pueda mantener en el tiempo, a pesar de los retos que día a día debe enfrentar como institución que lucha para evitar que se vuelven a repetir un episodio como lo fue la dictadura de Trujillo.

Agradeció al Ministerio de Educación por permitir que miles de estudiantes visiten el museo y reciban cada día educación en memoria a través de un convenio interinstitucional suscrito entre ambas entidades.

“Seguimos luchando por la libertad, por los derechos de los ciudadanos, por la educación, para que nunca más se repita una dictadura en República Dominicana ni en ninguna otra parte del mundo, ese es nuestro reto”, sostuvo la especialista en museos y memoria histórica.

La presidenta de la Fundación Museo Memorial, Noris González Mirabal, señaló que el museo trabaja día a día enfocado en desarrollar una programación que le permita llegar a las nuevas generaciones y que los familiares de los que ofrendaron su vida por la Patria sientan que tienen un espacio donde pueden ir y recordar a sus parientes y conocer su legado.

“Aquí tienen un espacio para su memoria, donde un equipo de personas trabaja para que eso no quede en el olvido, para que su legado permanezca en el tiempo y sea recordado por las presentes y futuras generaciones, ese es el trabajo que hacemos como Museo Memorial”, sostuvo González Mirabal.