El anuncio del Ministerio de Interior y Policía sobre la flexibilización del horario para la venta y expendio de bebidas alcohólicas, que estará vigente hasta el 06 de enero de 2022, ha suscitado opiniones tanto negativas como positivas de parte de la clase política del país.

Con este nuevo horario se extenderá por las próximas tres semanas el tiempo de ocio de las personas, el cual será de domingo a jueves hasta la 2:00 de la madrugada y viernes y sábado hasta las 4:00 de la madrugada.

En ese sentido, al ser consultado sobre el tema el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao se mostró a favor de que se extienda el horario ya que el país se encuentra en un buen momento en lo referente a la pandemia del COVID-19.

"El PRSC ha sido claro en señalar que las únicas medidas de restricción que se deben aplicar en el feriado navideño debe ser el requerimiento de la presentación de la ficha física o electrónica de vacunación en lugares públicos, el uso de tapabocas y el distanciamiento. También propusimos que se estimularan a las personas mayores de edad renuentes para que se vacunen”, señaló el dirigente político.

El también senador por la provincia La Vega, indicó que otros tipos de restricciones serían contraproducentes y más en momentos donde el Gobierno estimula a que los dominicanos ausentes vengan a celebrar las navidades en el país.

“Estamos de acuerdo con la flexibilización del horario de expendio de bebidas", afirmó el senador.

Mientras que el delegado político y representante del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Leonardo Suero, aseguró no estar de acuerdo con esta medida, aunque la misma se haga todos los años, debido a que el actual horario que está establecido es tiempo suficiente para que las personas se diviertan “sanamente en familia”.

Sostuvo que la flexibilización del consumo de bebidas alcohólicas puede traer como consecuencia que la gente ya embriagada no use mascarilla, no use el distanciamiento social y que no se higienice, lo que contribuiría a un aumento del contagio.

“Ahora bien, estamos amenazados todos por una nueva variante del COVID-19 que es la ómicron y debemos necesariamente cuidarnos y seguir los protocolos de las autoridades sanitarias con el propósito de no contagiarnos con esta nueva variante que por lo que se ve es bastante peligrosa como todas las que han pasado”, indicó Suero.

El representante de la UDC exhortó a las personas a tener especial cuidado en las fiestas navideñas para que el país no se vea ante una nueva avalancha de contagios de COVID-19.

Aunque se haya variado el horario para el expendio de las bebidas alcohólicas, las autoridades de gobierno informaron que se mantiene el llamado a la “prudencia y a evitar aglomeración en estas festividades por la pandemia de COVID-19”, al tiempo que exhortaron a los establecimientos a “respetar la medida para evitar rebrotes y garantizar la tranquilidad”.

Si algún establecimiento viola la disposición, el lugar deberá ser cerrado temporal o definitivamente y es posible que se le cancele las licencias o permisos.