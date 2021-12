La primera dama de la República, Raquel Arbaje reaccionó a un reportaje de Diario Libre sobre Lesly Franschesca Mora, una niña locuaz de 9 años de edad que nació con una deformación en la columna y las piernas, además de hidrocefalia que la condenan a vivir atada a una cama o una silla de ruedas, pero ahora su situación ha empeorado ya que ni sentarse puede debido a la formación de un tumor en su espalda que la obliga a permanecer todo el tiempo boca abajo.

“Ya estamos en contacto con la familia de la niña”, escribió Arbaje en respuesta a Diario Libre en la red social Twitter, sin más detalles.

La menor, además de sus piernas retorcidas, delgadas y arqueadas, el tumor y problemas en los pulmones, vive rodeada de una situación de miseria que dificulta acceder a una operación. Aún en esa condición tiene que dormir con su madre y otros dos hermanitos en una misma cama en un cuartico alquilado de la calle 6 número 13, parte atrás, en el sector Las Américas, próximo al hospital Darío Contreras.

Sus ojos verdes, inteligencia y su amplia sonrisa muestran a una niña alegre, con muchos deseos de vivir, aún con las limitaciones que tiene. Los días le pasan acostada boca abajo en una cama y sus primos y vecinos le alegran parte del tiempo yendo a jugar con ella.

“Yo me siento bien, pero quiero que me operen para poder caminar y sentarme en la silla de ruedas, yo ahora no me puedo sentar porque tengo algo en la espalda”.

Dentro de su inocencia, habla de que quiere caminar, pero es casi imposible por las malformaciones de sus piernas, pero por lo menos que le corten parten del hueso que tiene en la espalda donde nace el tumor que no le permite colocar su espalda en un sillón o en un colchón. “Quiero que me operen para sentarme como los niños normales”, dice sin pena.

“A mí lo que me gusta es jugar con mis amiguitos, ellos vienen a jugar claro, jugamos lo que queremos y con mi hermana. Mi juego favorito es la cocina, me gusta cocinar la comida (en juego) y me gusta comer y lo que más me encanta es la papa con salami”, dice.