Ante el debate del Congreso Nacional, sobre la aprobación de un nuevo Código Penal, la pieza pudiera considerarse una actualización necesaria de los tipos penales, sin embargo, la misma ha resultado insuficiente, según la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

En un estudio sobre el proyecto del Código Penal, Finjus explica que el mismo requiere un profundo análisis de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretizar un texto que pueda responder de manera eficaz a los legítimos reclamos de prevención, control y reacción ante el fenómeno criminal que nos afecta como sociedad.

En su análisis puntualiza que resulta incomprensible la pretensión de permanecer atado a un sistema que prácticamente nos resulta ajeno.

Explica que desde el año 2010 el país ha realizado cambios paradigmáticos al aprobar un modelo de Constitución que funde sus raíces en el pensamiento alemán. No obstante, la aprobación del Código Procesal Penal en el año 2002 y la emisión de la Resolución 1920/2003 por parte de la Suprema Corte de Justicia “representaron un cambio en la visión y tratamiento del hecho punible”.

"Resulta necesario el espíritu de generación de consensos entre los poderes públicos la propia sociedad civil para el abordaje de cuestiones transversales a nuestro ordenamiento jurídico" Servio Tulio Castaños Vicepresidente ejecutivo FINJUS “

Considera que el problema se agrava cuando el legislador pretende refundir en un mismo texto, la construcción francesa del hecho punible, representada en su parte especial con la construcción dogmática de corte alemán.

Manifiesta que esto no implica que no puedan ser compatibles, “pero si requiere de un análisis categorial profundo que permita eliminar no sólo las antinomias que se crean dentro del propio texto, sino aquellas que se generan frente a la legislación especial”.

Finjus entiende que resulta necesario el espíritu de generación de consensos entre los poderes públicos y la propia sociedad civil para el abordaje de cuestiones transversales al ordenamiento jurídico, amparados en una visión crítica que pueda producir la consolidación de la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática nacional.

Confía que se pueda realizar y hacer nacer un nuevo Código Penal, con la ampliación y profundización de un diálogo sobre la propia institucionalidad democrática y el sistema de justicia del país.

