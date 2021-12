Con un letrero grande en la entrada de un colmado en el distrito municipal de Cañafistol, la familia Báez Mordán da a conocer su tragedia: la muerte del joven Juniel, de 23 años, en el accidente del jueves 9 de diciembre en el estado mexicano de Chiapas.

En otras líneas más abajo se conoce que Yunior Báez Soto, padre del joven, murió hace 20 años en un naufragio en el canal de la Mona y su cuerpo nunca fue recuperado.

RELACIONADAS Usarán huellas dactilares para identificar dominicanos en accidente en México Detenidos 187 migrantes dominicanos en México en primeros diez meses 2021 Confirman que al menos 16 dominicanos iban en furgón accidentado en México

Ante esto, la familia informó que está realizando por su cuenta las gestiones para dar con el cadáver de Juniel y traerlo lo más pronto posible, antes de que su cadáver llegue a un estado en que no puedan reconocerlo.

Pedro Romero, tío del joven, explicó que no quieren esperar a que las autoridades dominicanas realicen el proceso, pues entienden que este puede durar varias semanas. Manifestó que un abogado, al cual no identificó, está cobrando 5,000 dólares para realizar todas las gestiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) advirtió a los parientes de las víctimas en Chiapas de estafas que se realizan en momentos como estos, con la ilusión de traer los restos de sus familiares. También dijo que los gastos para traer los cadáveres están cubiertos, por lo que las familias no tienen que pagar.

“A veces la gente pregunta por qué se fueron así, pero la juventud no ve oportunidad en este país. Mi sobrino me decía que no quería pasar toda su vida como yo, trabajando, y lo que apenas tengo es una pasola”, comentó Romero, mientras atendía su colmado, donde a veces su sobrino le asistía.

Romero contó que su sobrino pagó 22,000 dólares para el viaje, que se inició primero por Guatemala, y de ahí vía terrestre para México.

Otra víctima en la comunidad

También en esta comunidad, que pertenece a la provincia Peravia, hay otra víctima de la tragedia de Chiapas. Se trata de Juan Soto, definido como el “mejor” electricista que había en Cañafistol.

Juan Soto salió de su casa el lunes 6 de noviembre, luego de pagar 22,000 dólares para realizar el viaje, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, donde también está su pareja, explicó Niulka Báez, cuñada de Soto, y quien ahora cuida de los cuatro hijos de la pareja.

Niulka Báez, cuñada de Juan Soto, uno de las víctimas de la tragedia en el estado mexicano de Chiapas. (Francisco Arias)

Niulka Báez sostuvo que un familiar residente en Estados Unidos viajó a México para la identificación del cadáver, para traerlo a la República Dominicana, junto al de Juniel.

Niulka no creía que su cuñado estaba en el accidente, porque justo ese jueves en la mañana él se comunicó con ella, le envió una fotografía del lugar donde estaba y le comunicó que lo iban a mover ese día, pero en la noche.

Te puede interesar 11 dominicanos siguen desaparecidos tras accidente de migrantes en México Embajada dominicana en México alerta sobre llamadas fraudulentas a familiares de fallecidos

Al final confirmó la muerte de Juan Soto por las fotografías y videos de los accidentados. Ahí vio la ropa que coincidía con la que vestía Juan en la fotografía que le envió ese día, así como las similitudes en el rostro.

“Lo único que él me dijo fue que lo iban a mover en la noche y que cuidara a sus hijos”, expresó Niulka.