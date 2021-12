El titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró este lunes que el Ministerio Público no hace afirmaciones sin tener evidencias, esto en respuesta a las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que este domingo dijo que el órgano persecutor busca desacreditar al expresidente Danilo Medina al mencionarlo en el caso Pulpo.

“Nosotros no hablamos por hablar, no hacemos ninguna afirmación si no tenemos las evidencias, si nosotros decimos que la yegua es parda, es porque tenemos los pelos en las manos”, dijo a su salida de la sala de audiencias donde se le conocía medida de coerción al general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en el presunto caso de corrupción Coral 5G.

El PLD acusó a la Procuraduría General de la República de hacer públicas "acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República".

Esto, porque el pasado viernes, el organismo persecutor asentó en su acusación formal en el caso Pulpo que varias personas relacionadas a la Fundación Tornados Fuerzas Vivas que tienen que ver con el financiamiento de las campañas presidenciales de Danilo Medina, son los nuevos implicados en la supuesta red de corrupción desmontada en la Operación Antipulpo.