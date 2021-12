Acusan al ex ministro de Hacienda y al excontralor de gestionar los pagos irregulares

El exministro de Haciendas Donald Guerrero gestionó pagos por más de RD$922 millones a favor de la empresa Domedical Supply SRL durante el proceso de transición de las elecciones presidenciales del 2020, dice la acusación del expediente Antipulpo, presentada por el Ministerio Público.

El expediente de 3,145 páginas detalla cómo se hicieron procesos de licitación declarados de urgencia, sin cumplir los requisitos y que se materializaron a través de maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.

“Y, peor aún, en muchos casos, equipos pagados y no entregados que por la intervención del entonces Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el Contralor General Omar Caamaño, en coalición con el director de la OISOE, el acusado Francisco Pagán Rodríguez, para favorecer a la empresa Domedical Supply SRL, adulteraron todas las documentaciones, desde las fecha de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición, pagaron por deuda administrativa la suma de novecientos veintidós millones, setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 60 centavos (RD$922,074,848.60)”, resalta la acusación.

Hay 24 personas físicas imputadas por el caso: Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda, Rafael Leonidas De Óleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia De La Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco, José Miguel Genao Torres, María Isabel de los Milagros Torres Castellanos.

922,074,848.60 pesos fueron pagados con documentos adulterados y en plena transición.

También las empresas Domedical Supply S.R.L., Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution, A.M., S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Wattmax Dominicana S.R.L., Wmi International, S.R.L., Acorpor, S.R.L., Wonder Island Park, S.R.L., Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L., Ichor Oil, S.R.L., Editorama, S.A.S., Globus Electrical, S.R.L., Contratas Solution Services CSS, S.R.L., Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic, S.R.L., Reivasapt Investment, S.R.L., Suhold Transporte y Logística, S.R.L., Editorama S.A.

La Operación Antipulpo inició con una serie de allanamientos y apresamientos realizados el 28 y 29 de noviembre del año 2020, deteniendo a Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina.

Así mismo, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público posteriormente agregó otros imputados.