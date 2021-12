Ante la mención del exdirector de Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Víctor Gómez Casanova en el expediente acusatorio del Ministerio Público contra implicados en entramado denominado Operación Antipulpo, el exfuncionario se defiende de las acusaciones y explica su relación con empresa involucrada en la red de corrupción.

Aseguró que durante los cuatro años que duró al frente de la institución, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, nunca le pidió favores ni para él ni para nadie de su familia.

“Ni al señor Alexis Medina ni a ningún familiar de él, nunca Danilo Medina siendo presidente de la República me llamó para pedirme que le diera ningún tipo de facilidad a ninguna persona que fuera familiar de él”, afirmó durante una llamada realizada al programa El Zol de la Mañana.

Según el documento del Ministerio Público, producto del tráfico de influencias que supuestamente ejercía Alexis Medina, consiguió que Gómez Casanova, en su condición de director en Apordom, lo ayudara a localizar un puerto para el desembarco de mercancía de la empresa de Sammy Sosa.

“El Ministerio Público, producto de las pruebas que ha podido recabar en la investigación, ha logrado establecer que el ciudadano Samuel Peralta Sosa, mejor conocido como Sammy Sosa, tenía interés de entrar al negocio del asfalto (AC-30) y efectivamente trajo a la República Dominicana el barco Iver Agile, desde el puerto de Gilbratar. Ante los inconvenientes surgidos por las dificultades para obtener puerto, acuden al acusado Juan Alexis Medina Sánchez, a quien conocía de actividades políticas en las que habían participado juntos, además sabía que el imputado usaba su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez”, indica el expediente acusatorio.

Página 421 del expediente acusatorio. (Expediente del Ministerio Público ) Ministerio Público incluye a Víctor Casanova en el expediente. (Expediente del Ministerio Público ) Vinculan a Víctor Casanova en expediente acusatorio contra imputados de Operación Antipulpo (Expediente del Ministerio Público )

A esto, Gómez Casanova explicó que, como director de Autoridad Portuaria, su deber era facilitar actividades para que los barcos pudieran entrar a los puertos y se desarrollaran actividades comerciales.

Indicó que cuando llegó al cargo en septiembre de 2016, encontró un expediente con una deuda de la empresa Cementos Andino Dominicanos, la cual tenía una concesión del puerto de Pedernales y unos terrenos en el puerto de Boca Chica. Explica que procedieron a realizar una gestión de cobro, a lo que representantes de Cemento Andino respondieron que "estaban prácticamente en quiebra" y que se estaban en una negociación con una empresa para una "cesión de derecho".

"Cuando uno de lo representantes de esa empresa (Cementos Andino) se presentó ante nosotros y nos dijo: nosotros ya prácticamente estamos en la quiebra, nosotros no hemos podido cumplir los compromisos que debemos con ustedes como Autoridad Portuaria Dominicana, nosotros estamos en negociación con una empresa, que quiere que nosotros le hagamos una cesión de derecho sobre el contrato de arrendamiento de unos metros que tenemos en el puerto de Boca Chica y una posibilidad de atraque de barcos en el muelle número 1 del puerto de Boca Chica. Nosotros le respondimos que eso ya corresponde a una negociación de ustedes como sector privado entre empresas del sector privado a nosotros como Autoridad Portuaria Dominicana lo que nos interesa es que se salde la deuda, que ustedes paguen al Estado".

Explicó que luego, uno meses después "uno de los señores que está imputado en el expediente nos pidió una cita y nos envió una carta y nos dijo que tenía una negociación con esa empresa, porque representando al señor Sammy Sosa y un hermano del señor Sammy Sosa se nos presentó también para dar aval a lo que esta persona me estaba diciendo que ellos querían invertir en la importación de AC-30 y que necesitaban un espacio en algún puerto para poder atracar el barco y hacer la descarga del AC-30".

Víctor Gómez Casanova manifestó que ante la propuesta realizada por la empresa Cementos Andino, le respondió que hay varias opciones para analizar desde el punto de vista técnico jurídico donde se puede hacer, "y encargamos a un equipo técnico jurídico de la institución para analizar varias alternativas".

"Posteriormente ellos vinieron donde mi y me trajeron una carta diciendo que la posición que más le conviene es ésta en Boca Chica, por que es la más cercana a la capital, porque las otras alternativas eran Barahona, Arrollo Barril, Manzanillo, en Haina no se podía porque estaba lleno, Caucedo no hace ese tipo de operaciones. Entonces acordamos que en Boca Chica ellos lo podían hacer, pero si pagaban la deuda que tenía la empresa anterior que era Cemento Andino".

Gómez Casanova afirma que durante el trato con la empresa negociadora, le dijo que si se comprometían a pagar la deuda que la empresa Cemento Andino tenía con el Estado, Autoridad Portuaria no se oponía a que el barco llegue al puerto de Boca Chica.

"Si ustedes hacen el compromiso con esa empresa, pero honran el compromiso de la deuda que esa empresa tiene con nosotros con el Estado dominicano a través de Autoridad Portuaria, nosotros no tenemos objeción en aprobar esa sección entre ustedes como empresa privada para que entonces el barco esté llegando".

Gómez Casanova indicó que, en ese caso, aprovechando la coyuntura de una empresa que estaba quebrada, le cedió legalmente un derecho de contrato por el arrendamiento de un espacio en el puerto de Boca Chica para que se mantuvieran las operaciones y para que pudieran pagar la deuda.

Víctor Gómez Casanova, hizo un llamado de atención a la procuradora general Miriam Germán Brito citando como ejemplo las palabras de ella en el sometimiento del expediente por el caso Odebrecht,

“Yo me quiero referir con todo el respeto a la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, cuando en su condición de jueza de la Suprema Corte de Justicia emitió un voto disidente con respecto al sometimiento del expediente del caso Odebrecht, cuando ella dijo en su viva voz, “vemos una mención sobre la base de que fulano dijo, de que yo creo”, esto es una repetición de esa misma situación porque se quiere mencionar mi nombre como que yo hice algo indebido o que hice algo ilegal, fruto de una tráfico de influencias sin que a mí nunca se me haya preguntado mi opinión al respecto”, refirió Gómez Casanova.

El exdirector de Portuaria asegura no tener ningún tipo de relación de acción ilegal en el desempeño de sus funciones y que está a la disposición de las autoridades ante cualquier citación.

"Toda la parafernalia que se ha hecho con mi nombre, acusándome de esto, de aquello y de todo cuanto se pueda presentar y Víctor Gómez Casanova y sus hijos y su familia y su padre y sus hermanos en un paredón moral, en un fusilamiento moral, porque las redes sociales le dan la gana de decir esto y porque aquel le da la gana de opinar y porque aquel le da la gana de publicar" Víctor Gómez Casanova Exdirector de Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) “