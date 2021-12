Transportistas de El Seibo se quejan de que “no hay pasajeros”

El encargado del control de la Asociación de Transporte Seibano (Asotrasey), Evaristo Nieves Febles, dijo este jueves que, en estos días, en los que se suponía que se habría un aumento de usuarios en el transporte público, es donde menos se ha visto pasajeros.

Febles recalcó que “no hay pasajeros” y que las guaguas están saliendo con 12 y 15 personas como máximo y aseguró que la situación se está dando desde hace días.

“No es que el flujo ha bajado es que aquí no hay pasajeros, la gente no está saliendo de sus casas, a menos de aquí de El Seibo no hay nada, no sé en la carretera cómo les irá que es donde también se va recogiendo gente”, sostuvo.

El encargado del control de la Asociación de Transporte Seibano (Asotrasey), Evaristo Nieves Febles. (Andreina Chalas/Diario Libre)

Indicó que la situación se debe a que la gente no tiene dinero y ha decidido quedarse en su casa a pasar la Navidad.

Aseguró que, para estas fechas festivas el horario del transporte se ha extendido de 4:30 a.m. a 7:30 p.m. para que los que decidan viajar puedan hacerlo sin prisa de que no habrá servicio de transporte.

En ese orden, uno de los cobradores que se encontraba en la parada solo dijo que la cosa “está más o menos”, sin dar más detalles.

