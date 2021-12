La presencia de personas en la mañana de este jueves en los diferentes establecimientos comerciales, como el mercado municipal de la provincia de El Seibo, ha sido mínima en comparación con años atrás, situación que mantiene a los vendedores preocupados.

Algunas de las personas que se encontraban en las tiendas aseguraron que solo estaban abasteciéndose de alimentos cotidianos para el hogar, pero no para celebrar la cena de Nochebuena.

Durante un recorrido de Diario libre se pudo observar que las polleras estaban casi vacías y en los puestos donde se venden cerdos también se notaba la poca presencia de clientes comprando. En las grandes tiendas, donde decenas de personas acudían para hacer sus compras de la época en años anteriores, hoy se observa un panorama diferente.

Carmen de la Rosa, quien tiene una carnicería en el mercado municipal de El Seibo, dijo que nunca había visto una Navidad como la de este año, donde las ventas han sido tan bajas.

Comerciantes coinciden al indicar que las ventas han sido bajas. (Andreina Chalas/Diario Libre )

De la Rosa atribuyó la situación a la pandemia y a que la gente está sin dinero por falta de cobro. “Yo digo que quizás ha sido por la pandemia o seguro la gente no ha cobrado, pero mira cómo está esto, completamente vacío”, se lamentó.

La situación es similar para el vendedor de pollo José Ramón, quien coincidió en que las ventas todavía siguen bajas y la gente no ha salido a comprar como antes.

“Han venido a comprar, pero no tanto como en otros años, no sé qué está pasando con la gente que no ha querido comprar o si es que se están yendo para otros pueblos buscando mejores precios”, adujo.

Reacción de los ciudadanos

La señora María Martínez dijo que luego de la muerte de un hijo en plena cena de navidad ha dejado de celebrar, puesto que no puede dejar de pensar en dicha tragedia y el hecho de perder a su hijo.

“Para mí ya la Navidad no existe, yo estoy aquí en el mercado comprando para cocinar hoy y dando vueltas, pero no por celebración, luego de la muerte de mi hijo hace unos años estos días para mí son nada”, sostuvo.

Dijo que aparte de su dolor y los malos recuerdos, las cosas están más caras y que todavía no ha recibido ninguna ayuda del Gobierno, refiriéndose a los bonos navideños que se han estado entregando.

Supermercado de El Seibo. (Andreina Chalas/Diario Libre )

En el caso de Cristina Vidal, quien adquiría los alimentos para la celebración de la Nochebuena, lamentó que los precios de los productos estén muy caros y que en esta Navidad para poder realizar una cena “más o menos” ha gastado entre 12,000 a 13,000 pesos.

“Todo está muy caro. Ayer salí de la provincia para ver si conseguía las cosas más baratas y qué va, se me fueron diez mil pesos y hoy sigo gastando dinero. Ahora mismo la gente no podrá a hacer su cena navideña, porque mínimo se necesitan 13,000 pesos, dependiendo de la familia para poder hacer su celebración”, explicó.

Señaló que, aunque recibió el bono navideño “eso no le alcanza para nada” y manifestó que el Gobierno debe ponerle algo más de dinero para que las personas se puedan ayudar más.

Agregó que todavía no ha cambiado el bono navideño y que se le ha "ido muchísimo dinero".

Afirmó que "la gente no va a hacer una cena con 1,500 pesos como está esto", por lo que cree "se le debe poner algo más” de dinero a los bonos.