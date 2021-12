Dan el último adiós al padre Luis Rosario; salesianos exhortan a seguir con el ejemplo del sacerdote

Cumpliendo con los deseos que dejó plasmado en su escrito "Cuando yo muera", así se llevó a cabo el velatorio de Luis Emilio Rosario Peña, conocido cariñosamente como el "padre Luis".

Sin la gran abundancia de flores en la parroquia San Juan Bosco, con un féretro sin vidrio y todos los asistentes vestidos con colores claros, así se realizaron las honras fúnebres del salesiano de 76 años que falleció este miércoles a causa del COVID-19.

El escrito del Padre Luis donde dejó plasmado sus deseos al partir de este mundo señalaban cosas como: "Me gustaría una caja bien sencilla. Prefiero que la caja esté totalmente cerrada, sin vidrio, para que la gente no me vea, o mejor, para no ver a la gente. No quiero flores (tal vez una o dos rosas)".

"Me gustaría que la gente que me acompañe hasta el lugar de mi último descanso, no vaya con traje, menos aún de color negro. Las camisas y los poloshirts son más cómodos y más “transparentes”; esto en relación a las actitudes sinceras de amistad", partiendo de esos deseos así se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en la parroquia San Juan Bosco.

Palabras como el "salesiano dominicano", "hombre de valor", "Padre de todos" y "una persona de bien", fue descrito el Padre Luis, por las personas que se dieron cita la mañana de este jueves 30 de diciembre para despedir al sacerdote.

La homilía del Padre Luis estuvo encabezada por Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo de Santo Domingo, quien sostuvo que la obra del Padre Luis y su vida fue dedicada a aquellos que más lo necesitaban.

Ozoria señaló que considera al Padre Luis un "hombre y un sacerdote realizado", debido a que los dotes que recibió los puso a servicio de los demás.

"El país, la iglesia y la pastoral juvenil agradecen grandemente al Padre Luis por su quehacer pastoral y todo su ministerio entregado a Dios y a la iglesia. Damos muchas gracias por su ministerio", sostuvo Ozoria, al iniciar la homilía en el funeral del Padre Luis.

Un grupo de salesianos, así como jóvenes que fueron criados por el Padre Luis exhortaron a seguir su ejemplo y donar dinero u alimentos para los niños y niñas de la calle que son abandonados.

De su lado el Padre José Pastor Ramírez, Inspector de los salesianos de las Antillas, lo definió como un "dominicano, cristiano y salesiano inquieto", que durante su estadía en la tierra supo predicar con el ejemplo y dar un buen mensaje sobre la vida, la paz y los buenos valores en la familia.

"En tus manos, Padre de bondad encomendamos el alma del querido amigo y hermano Padre Luis. La iglesia, la sociedad dominicana, los salesianos, la familia salesiana, familiares y amigos, los niños y niñas de la calle aquí presentes te deseamos que descanses junto a Dios", expresó Pastor Ramírez.

"Hasta pronto y hasta el cielo, que el Cristo te dé la vida y te reciba en su amistad", de esa manera fue despedido por los asistentes a la misa de cuerpo presente el Padre Luis para partir hasta el cementerio Cristo Redentor.