Video | En espera de la casa prometida

El Gobierno todavía no le entrega a Santo Felipe Romero la vivienda que le prometió luego de perder a su familia en un derrumbe en el sector Villa Carmen, en el municipio de Baní.

A solo un día para que se cumplan ocho meses de la tragedia, Santo sigue refugiándose en una casa que todavía está en construcción. Acondicionó una de las habitaciones para por lo menos descansar en la noche cuando llegue de trabajar.

El sábado primero de mayo de este año una pared cayó sobre la casa de Romero y dejó sepultada a su nieta Rubianny Melo, de dos años; a su hija Estephany Carmona, de 28; y a su pareja Verónica Carmona, 48.

Santo Felipe Romero, el hombre que perdió a tres miembros de su familia durante un derrumbe el sábado primero de mayo de 2021. Diario Libre/Francisco Arias Esta es una imagen actual del lugar del derrumbe donde dos viviendas quedaron sepultadas y tres personas murieron. Diario Libre/Francisco Arias Así quedaron dos casas sepultadas en un derrumbe el sábado primero de mayo de 2021. Diario Libre/Dania Acevedo Los rescatistas en el lugar del derrumbe el sábado primero de mayo de 2021. Diario Libre/Dania Acevedo Santo Romero (i) mostrando a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y al ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza, sobre el derrumbe. Diario Libre/Dania Acevedo

“Cuando yo llegué allá, vi toda esa vaina: gente, ambulancia, bombero y to’... en ese momento yo quedé como medio ido. De ahí para acá yo no he podido ser el mismo aunque a mí me vean que estoy trabajando”, recordó Santo con una voz entrecortada al recordar el doloroso momento en que perdió a su familia.

Los cadáveres de la niña Rubianny Melo y el de su madre Estephany Carmona fueron encontrados por los rescatistas el mismo día de la tragedia, mientras que los restos de Verónica Carmona se hallaron al día siguiente.

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña; el ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza; y Deligne Ascención, ministro de Obras Públicas, visitaron el lugar de la desgracia y prometieron ayudas, sobre todo una vivienda.

“Venimos a dar ese abrazo de aliento a los familiares, pero, sobre todo, ayudarles a resolver la situación física en que quedaron esas casas, donde ellos puedan, rápidamente, mudarse, para que sigan hacia adelante”, expresó ese domingo a los medios la vicepresidenta Raquel Peña.

A pesar de los compromisos asumidos por las autoridades, Santo Felipe Romero continúa sin vivienda y sin poder convivir con una hija menor de 13 años, quien desde la desdicha tampoco ha encontrado un domicilio estable que la abrigue hasta que su padre consiga un lugar donde ambos puedan estar.

“Mi hija ahora está pasando trabajo. Incluso, no me da pena decirlo: yo la tenía allá donde la mamá mía. No sé lo que pasó con los hermanos míos que le dijeron a la mamá mía que ella estaba molestando. Me costó mandarla para la hija más vieja, para Pizarrete”, contó Santo.

Pero tampoco en esa comunidad su hija ha tenido tranquilidad. Ahora le pidió a su papá que compre otra cama para vivir con él en la casa a medio construir.

La Gobernación dice que agilizan Ángela Yadira Báez, gobernadora de Peravia, explicó que está pendiente que la Alcaldía de Baní localice y otorgue los terrenos para la construcción de las dos viviendas destruidas por el derrumbe. “El Ayuntamiento necesita agotar un proceso. No lo hemos abandonado, siempre estamos con él”, afirmó Báez, quien explicó que a Santo se le informó que puede buscar una casa y la Gobernación se hará cargo de pagar el alquiler.