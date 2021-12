Ciudadanos abarrotan Salud Pública en busca de prueba PCR

Decenas de personas acudieron en la mañana de este viernes al Ministerio de Salud Pública para que le realicen una prueba PCR, para diagnosticar el COVID-19.

Hay quienes fueron porque presentan algunos síntomas de la enfermedad, mientras otros, como Fidel Echavarría, fue debido a que alguien cercano a él dio positivo.

"Mi novia dio positivo y yo vine aquí a confirmar si la tengo", contó el joven quien dijo estar en fila desde las 7:30 de la mañana.

A las 10:10 de la mañana los militares que resguardan la institución comenzaron a dar paso a todas las personas que estaban afuera haciendo la fila, y luego cerraron las puertas del Ministerio.

La instrucción es no dejar entrar a más nadie porque las labores de toma de muestras solo son hasta las 12:00 del mediodía.

En la entrada ocurrió una disputa porque un hombre, quien no estaba en la fila, quería pasar primero que los demás y le mostraba su teléfono a los guardias como señal de que sí podía hacerlo. "No me enseñes nada. Haga su fila", le repetía el militar.

En cambio, en el Hospital Santo Socorro el ambiente es más calmado. Al menos 30 personas estaban a la espera de realizarse una prueba PCR diagnóstica o de de antígeno.

La vacunación en el centro de salud se ha mantenido dinámica. Luego del anuncio de la obligatoriedad de la tercera dosis, esta es la más demandada, sobre todo la del preparado de Pfizer.